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李克強：貫徹「解決台灣問題總體方略」
大陸總理李克強昨談及兩岸時表示，要全面貫徹新時代中國共產黨「解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。
「十一」前夕，大陸國務院在北京人民大會堂舉辦招待會，中共總書記習近平等中共中央政治局七常委均出席。李克強在致詞時談到涉台部分，作上述表示。他還稱，要「積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業」。
據大陸央視新聞，李克強就大陸經濟形勢指出，要著力穩住經濟基本盤，並列舉先前推出穩經濟一攬子政策，直言當前大陸經濟發展仍面臨不少困難和挑戰，要把穩經濟各項政策落實到位，鞏固經濟回穩基礎。
李克強稱，「有信心，有能力確保經濟運行在合理區間」，並指改革開放是中國大陸的基本國策，堅持社會主義市場經濟改革方向，推進高水平對外開放。
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