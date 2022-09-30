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龍山寺香港女學生命案 陸委會：全力協助、家屬今將抵台
來自香港的19歲鍾姓女學生，日前離奇死於龍山寺內廁所，由於其在台並無親人，家屬急忙來台處理後續事宜。陸委會30日表示，已責成香港辦事處全力協助，對其家屬來台期間也會傾力配合相關需要。
陸委會30日晚間指出，已責成香港辦事處盡速依校方及鍾生家屬需求，全力協助，我方主管機關亦在第一時間已核發家屬來台入境許可證。鍾生家屬將於今日先後抵台，該會也已透過校方向家屬表達哀悼及慰問之意，「倘在台期間有任何需本會協助事項，本會亦將依其請求傾力配合辦理」。
台北龍山寺一名清潔員29日下午發現地下室女廁的門無法打開，請保全開門後發現1名女子陳屍在內，死亡已有一段時間。女子留下2張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」。隨後，警方查出死者身分，是現年19歲來自香港的鍾姓女學生，並透過校方聯繫香港家屬。
目前隨著邊境管制調整，針對陸港澳人士來台也有一些政策微調，陸委會先前已宣布，9月29日起，開放港澳籍人士申請來台探親、奔喪及從事商務活動。
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