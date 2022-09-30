快訊

今夜地牛翻身花東規模4.8地震 最大震度台東4級、花蓮3級

反制俄羅斯併吞領土！烏克蘭簽署文件 正式申請加入北約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍山寺香港女學生命案 陸委會：全力協助、家屬今將抵台

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會30日晚間表示，香港女學生命案後續已經核發家屬入境許可證。記者廖士鋒／攝影
陸委會30日晚間表示，香港女學生命案後續已經核發家屬入境許可證。記者廖士鋒／攝影

來自香港的19歲鍾姓女學生，日前離奇死於龍山寺內廁所，由於其在台並無親人，家屬急忙來台處理後續事宜。陸委會30日表示，已責成香港辦事處全力協助，對其家屬來台期間也會傾力配合相關需要。

陸委會30日晚間指出，已責成香港辦事處盡速依校方及鍾生家屬需求，全力協助，我方主管機關亦在第一時間已核發家屬來台入境許可證。鍾生家屬將於今日先後抵台，該會也已透過校方向家屬表達哀悼及慰問之意，「倘在台期間有任何需本會協助事項，本會亦將依其請求傾力配合辦理」。

台北龍山寺一名清潔員29日下午發現地下室女廁的門無法打開，請保全開門後發現1名女子陳屍在內，死亡已有一段時間。女子留下2張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」。隨後，警方查出死者身分，是現年19歲來自香港的鍾姓女學生，並透過校方聯繫香港家屬。

目前隨著邊境管制調整，針對陸港澳人士來台也有一些政策微調，陸委會先前已宣布，9月29日起，開放港澳籍人士申請來台探親、奔喪及從事商務活動。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

香港 陸委會 龍山寺

延伸閱讀

「香港回來了」…200金融巨頭 11月匯聚香江開峰會

遭判刑3年半 香港前議員許智峯：嗤之以鼻

股市聞人榮安邱忌日 謝金河憶他「逢高賣金融股、押注港股」造就香港大時代

前香港立法會議員許智峰被控藐視法庭 判刑三年半

相關新聞

龍山寺香港女學生命案 陸委會：全力協助、家屬今將抵台

來自香港的19歲鍾姓女學生，日前離奇死於龍山寺內廁所，由於其在台並無親人，家屬急忙來台處理後續事宜。陸委會30日表示，已...

百度地圖改採陸產北斗衛星定位系統 基隆港艦艇全都露

中共建政73周年前夕，大陸百度地圖宣布正式從美國的GPS，切換為大陸國產「北斗」衛星導航系統優先定位。據網路媒體《觀察者...

十一招待會 李克強：貫徹新時代「解決台灣問題總體方略」

「十一」前夕，大陸國務院在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝中共建政73周年，中共總書記習近平等中共中央政治局七常委均出席。...

賀錦麗訪日韓發表挺台言論 陸國台辦：倚美謀獨不會得逞

美國副總統賀錦麗近日出訪日、韓等亞洲國家，期間表態將深化美台非官方關係，重申維持台海安全穩定的重要性。對此，大陸國台辦發...

黎智英案進行第二次管理聆訊 英國外援律師申請遭拒

壹傳媒集團創辦人黎智英以及與香港《蘋果日報》相關的三家公司涉違反《香港國安法》的案件於9月30日在香港高院進行第二次案件管理聆訊。辯方在聆訊期間表示，一名來自英國倫敦的大律師來港加入辯護團隊的...

余文生談獄中艱苦 憂維權律師遭北京「清零」

中國維權律師余文生在被關押長達4年之後，今年3月終於刑滿獲釋。重獲自由逾半年，他至今仍對整個監禁過程記憶深刻。「那82天的經歷我認為是生不如死，那時候我感覺死就是一種解脫。若我在那82天內被餵毒酒的話，我會毫不猶豫地喝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。