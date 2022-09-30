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百度地圖改採陸產北斗衛星定位系統 基隆港艦艇全都露

聯合報／ 記者林則宏／北京即時報導
大陸百度地圖透過北斗衛星導航系統，可清楚看到基隆港內停泊的艦艇。圖／截圖自百度地圖
大陸百度地圖透過北斗衛星導航系統，可清楚看到基隆港內停泊的艦艇。圖／截圖自百度地圖

中共建政73周年前夕，大陸百度地圖宣布正式從美國的GPS，切換為大陸國產「北斗」衛星導航系統優先定位。據網路媒體《觀察者網》報導，百度地圖現在不僅能提供台灣衛星地圖服務，並新增台北101、日月潭、基隆港等百餘個台灣知名地標的360°全景照片，讓大陸用戶能「沈浸式飽覽島內景色」。

記者實際使用此一功能，在北斗衛星定位系統下，停泊於基隆港內的艦艇清晰可見。

一個多月前，「地圖可顯示台灣每個街道」的話題曾登上大陸網路熱搜，許多大陸網友發現，透過百度地圖就可以搜索台灣完整的地圖，甚至精準到路口的紅綠燈。當時還因上網搜索人數過多，一度導致百度地圖系統崩潰。

新功能30日上路後，不少大陸網友也在第一時間上網觀看台北101的全景照，並留言打卡：「雲遊台灣」、「好想去台灣看看」、「每一條路都是回家的路」、「快回家吧」。

北斗衛星導航系統（BeiDou Navigation Satellite System，簡稱BDS）是中國大陸自行開發的全球衛星導航系統，也是繼美國GPS、俄羅斯GLONASS之後的第三個成熟的衛星導航系統。

根據北斗衛星導航系統官網介紹 ，北斗衛星導航系統是中國大陸著眼於國家安全和經濟社會發展需要，自主建設運行的全球衛星導航系統。

根據「三步走」發展戰略：2000年底，建成北斗一號系統，向中國大陸提供服務；2012年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年，建成北斗三號系統，向全球提供服務。 2020年6月，北斗三號全球衛星導航系統星座已全面完成部署。

北斗系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成：

空間段由若干地球靜止軌道衛星、傾斜地球同步軌道衛星和中圓地球軌道衛星等組成；

地面段包括主控站、時間同步/注入站和監測站等若干地面站，以及星間鏈路運行管理設施；

用戶段包括北斗兼容其他衛星導航系統的晶片、模組、天線等基礎產品，以及終端產品、應用系統與應用服務等。

報導指出，用戶能否使用北斗衛星進行定位導航，主要取決於用戶的手機晶片是否支持北斗衛星定位。在北斗三號開始提供全球服務後，已經有越來越多的智慧型手機開始支持北斗導航。

2020年10月發布的iPhone 12系列，是蘋果第一款支持北斗衛星導航系統的手機，之後新款iPhone也都支持北斗系統，包括最新發表的iPhone 14。

大陸百度地圖9月30日宣布正式切換為大陸國產北斗衛星導航系統優先定位，並提供百餘個台灣知名地標的360°全景照片。圖／截圖自百度地圖
大陸百度地圖9月30日宣布正式切換為大陸國產北斗衛星導航系統優先定位，並提供百餘個台灣知名地標的360°全景照片。圖／截圖自百度地圖

百度 基隆港

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