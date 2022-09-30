黎智英案進行第二次管理聆訊 英國外援律師申請遭拒

壹傳媒集團創辦人黎智英以及與香港《蘋果日報》相關的三家公司涉違反《香港國安法》的案件於9月30日在香港高院進行第二次案件管理聆訊。辯方在聆訊期間表示，一名來自英國倫敦的大律師來港加入辯護團隊的申請遭拒。

法新社報導稱，30日當天，高等法院原訟法庭法官李運騰（Alex Lee）證實，律政司司長和香港大律師公會都反對為黎智英申請「倫敦律師」。香港司法部則表示，不會對個別案件發表評論。

按照香港現行法律的規定，來自英國法系管轄區的律師能夠在香港的法律體系內工作，特別是在可能需要他們的具體專業知識的案件中。代表香港法定訴訟律師的專業團體--香港大律師公會表示，它「將反對接納海外律師代表黎明先生的申請」。該協會在一份聲明中說：「我們認為，現在的情況不符合以特別方式接納海外律師的既定標準。」

黎智英的律師彭耀鴻本周五告訴法新社，他預計關於法律代表的爭議將在12月初的審判開始前得到解決。

黎智英2020年8月被捕時，警方扣押了他的兩部手機。黎智英的律師稱，警方扣押黎智英的手機是在他本人不知情和不同意的情況下發生的，而且是在其律師到達前。黎智英隨後入稟法院，稱手機內涉及新聞材料等資料，警方無權查閱。香港高等法院法官陳嘉信8月30日裁定，警方可以以國家安全為由，查閱被監禁的媒體大亨黎智英(Jimmy Lai)的兩部手機。

74歲的黎明是香港最知名的民主運動人士之一。黎的辯護律師表示，黎智英將不認罪，否認「煽動和勾結外國勢力」罪行。此罪可被判終身監禁。多年來，他具有小報性質的《蘋果日報》對中國共產黨進行了嚴厲的批評，並公開支持民主。香港律政司以案件具「涉外因素」為由，指示黎智英等案不設陪審團，由三名國安法指定法官審理。

去年，官方在根據新的安全法凍結其資金後，《蘋果日報》倒閉。現年74歲的黎智英與壹傳媒的6名前主管，被指控密謀與外國勢力勾結違反國安法。今年8月，港壹傳媒6名前高階主管被披露，已根據香港國家安全法承認勾結串通認罪。檢方稱，他們曾尋求外國政府對香港或中國大陸，採取國際制裁或敵對行動。黎智英是唯一不認罪的人。

（法新社等）

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