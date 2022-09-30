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十一招待會 李克強：貫徹新時代「解決台灣問題總體方略」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
李克強在十一前夕的招待會上發表講話。圖／央視
李克強在十一前夕的招待會上發表講話。圖／央視

「十一」前夕，大陸國務院在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝中共建政73周年，中共總書記習近平等中共中央政治局七常委均出席。大陸國務院總理李克強致詞時就涉台內容表示，要全面貫徹新時代中國共產黨「解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。

據大陸央視新聞，李克強的致詞談及大陸經濟時指出，要著力穩住經濟基本盤，並列舉先前推出穩經濟一攬子政策，直言當前大陸經濟發展仍面臨不少困難和挑戰，要把穩經濟各項政策有力有效落實到位，鞏固經濟回穩基礎。

李克強表示，「有信心，有能力確保經濟運行在合理區間」，並指改革開放是基本國策，大陸堅持社會主義市場經濟改革方向，推進高水平對外開放，以及堅持聚焦實現人民對美好生活的嚮往。

接著，李克強談及港澳時表示，要全面準確貫徹「一國兩制」，港人治港，澳人治澳高度自治的方針，全力支持特別行政區政府依法施政，發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港澳門長期繁榮穩定。

談及兩岸時，李克強說，「全面貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。」

李克強還表示，堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，深化國際和地區合作，促進人員交流，攜手應對全球性挑戰，共促世界和平穩定與發展繁榮。

據央視，中共領導人與近500位中外人士出席招待會，包括中共高層官員、各黨派代表等，以及在北京的部分香港特區人士、澳門特區人士、「台灣同胞」和華僑華人代表，及各國駐北京使節等等。

大陸「十一」前夕舉辦的招待會，一般由大陸國務院總理致詞，2019年中共建政70周年時，則是由習近平發表「重要講話」，他當時還提到要深化兩岸經濟文化交流、造福兩岸同胞，並強調統一大勢無法阻擋。

習近平出席大陸十一招待會。圖／央視
習近平出席大陸十一招待會。圖／央視
招待會在北京人民大會堂舉行。圖／央視
招待會在北京人民大會堂舉行。圖／央視
中共中央政治局。圖／央視
中共中央政治局。圖／央視

中共 李克強 習近平

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