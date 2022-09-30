賀錦麗訪日韓發表挺台言論 陸國台辦：倚美謀獨不會得逞

美國副總統賀錦麗近日出訪日、韓等亞洲國家，期間表態將深化美台非官方關係，重申維持台海安全穩定的重要性。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日回應表示，敦促美方慎重處理涉台問題，並指民進黨「倚美謀獨」不會得逞。

朱鳳蓮回應重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

她接著說，我們（中國大陸）敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，停止拉幫結夥「挺台遏華」行徑。民進黨當局「倚美謀獨」不會得逞。

在此之前，大陸外交部發言人汪文斌也曾回應表示，注意到賀錦麗提到中國大陸正破壞基於規則的國際秩序。但他反問，美方連自己作出的承諾都不遵守，還有什麼資格談論規則和秩序呢？

汪文斌還說，我們敦促美方切實履行自身作出的承諾，原原本本回歸中美三個聯合公報和「一個中國原則」，乾乾淨淨重申「一個中國政策」，清清楚楚表明反對各種台獨分裂活動。