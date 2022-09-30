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中斷六年 「中海自由貿易協定」談判重啟

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與海合會正式重啟自貿協定談判。圖為2022年1月11日，大陸商務部副部長王受文（右）在江蘇無錫與海合會自貿談判總協調人哈勒比舉行會談，就「中國—海合會自貿協定談判」進行深入溝通。（圖／取自「無錫發布」微信公眾號）
大陸與海合會正式重啟自貿協定談判。圖為2022年1月11日，大陸商務部副部長王受文（右）在江蘇無錫與海合會自貿談判總協調人哈勒比舉行會談，就「中國—海合會自貿協定談判」進行深入溝通。（圖／取自「無錫發布」微信公眾號）

大陸與海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）中斷6年的自由貿易協定談判取得重要進展，目前已經恢復進行第十輪談判，針對自貿協定當中的貨物貿易、服務貿易等議題進一步協商。

大陸商務部官網30日訊息，9月29日，大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長王受文與沙烏地阿拉伯駐北京大使、海合會自貿談判總協調人哈勒比通過視訊方式舉行「中國—海合會自貿協定第十輪談判部級首席談判代表會議」。

消息稱，此次會議雙方就貨物貿易、服務貿易、投資、原產地規則、海關程序與貿易便利化等議題開展深入討論，取得積極進展。

公開資料顯示，「中海自貿協定」上一次談判是2016年的12月19日至21日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的第九輪談判，當時雙方已就15個談判議題中的9個結束談判，並就技術性貿易壁壘（TBT）、法律條款、電子商務等3個章節內容接近達成一致，且雙方商定將於2017年3月底前舉行第十輪談判，惟延遲到2022年9月底才恢復。

此前大陸外長王毅20日在紐約與海合會6國外長與代表會晤，即釋放重啟自貿協定談判的訊號，當時大陸外交部稱，雙方一致認為應共同努力，盡早就「中海自貿協定」達成一致，釋放積極正面信號，助力各自更好發展。

大陸外交部的數據顯示，中國大陸長期保持海合會第一大交易夥伴，2021年雙方貿易額達2,328.7億美元、同比增長44.1%，其中陸方出口額874.2億美元、增長23.3%，進口額1,454.5億美元、增長60.3%。

自貿協定 大陸商務部 外交部

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