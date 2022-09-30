中斷六年 「中海自由貿易協定」談判重啟

曾因快速成長的基礎建設而吸引世界眼光，被稱為是「基建狂魔」的中國大陸，近年來在某項基礎建設卻有明顯放緩的趨勢，不僅數年來沒有新的個案獲得審批通過，也有好幾個已經通過的案件，被按下了暫停鍵。 這類基礎建設就是地鐵，近期山東濰坊市交通局在官網上回覆民眾詢問時透露，城市軌道交通仍執行2021年9月的嚴控政策，大陸國家發改委仍不受理一般地級市城市軌道交通首輪建設計畫，等於再度確立了大陸官方持續收緊審批城市地鐵建設的相關規劃。

2022-09-30 12:10