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美國「嚴重影響」中國禁毒能力 陸大使籲美解除制裁

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國駐美大使秦剛強調，美國對公安部旗下機構的制裁，嚴重影響跟限制中國禁毒工作能力，呼籲美方解除。（新華社）
中國駐美大使秦剛強調，美國對公安部旗下機構的制裁，嚴重影響跟限制中國禁毒工作能力，呼籲美方解除。（新華社）

大陸駐美大使秦剛近日指出，美國對大陸公安部旗下物證鑒定中心、國家毒品實驗室等機構施以制裁，嚴重影響大陸禁毒工作能力，呼籲美方盡快解除對陸方有關機構的錯誤制裁，為雙方在禁毒領域合作掃清障礙。

秦剛29日接受美國「新聞周刊」（Newsweek）專訪，針對芬太尼毒品氾濫問題指出，美國內有人聲稱中國是美國內芬太尼類物質的主要來源國，還有媒體文章稱，「中國將大量芬太尼輸入美國」，是「對鴉片戰爭的報復」；「來自中國的前體化學品充斥北美，扼殺了國際努力」。秦剛強調，這些言論和指責完全是誤導，毫無根據。

他列舉數據稱，據美國海關邊境保護局等禁毒執法部門通報，2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。秦剛也駁斥最近美國有人指責「中國化學品流入墨西哥製成芬太尼後流入美國」的說法，澄清大陸從未收到墨西哥關於「中國易制毒化學品出口至墨西哥用於制毒」的相關資料，美方也從未提供過大陸化學品流入墨西哥製成芬太尼的事實根據。

秦剛指出，19世紀，英國向中國走私鴉片，發動鴉片戰爭，協迫中國簽訂喪權辱國的不平等條約。自此，西方列強入侵，中國山河破碎，「中國人民經受了百年的深重苦難，至今仍未完全擺脫」，他提及，「毒品問題是中華民族的歷史創傷和切膚之痛。如果問世界上哪個國家最痛恨毒品，那就是中國」。所以中國大陸對毒品一直持零容忍態度，採取最嚴格的管控和最嚴厲的處罰。

而對於大陸跟美國的禁毒合作，他強調中國一直以最大努力和善意幫助美方應對和解決芬太尼問題。他並公開抱怨稱，2020年5月，美方將中國公安部物證鑒定中心、國家毒品實驗室等承擔芬太尼類物質檢測管控工作的重要機構列入「實體清單」制裁，此舉「嚴重影響和限制了中方禁毒工作的能力」。

秦剛呼籲美方，採取切實行動穩定和改善中美關係，盡快解除對陸方有關機構的錯誤制裁，為雙方在禁毒領域更好開展執法合作掃清障礙。

除了美方2020年對大陸公安部制裁外，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，大陸外交部8月5日即宣布包含暫停禁毒合作在內的八項合作。當時美國即表示抗議，白宮全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）主任古普塔（Rahul Gupta）並發表聲明稱，「在非法芬太尼持續每5分鐘奪走1條人命時，中華人民共和國撤銷合作，而這些合作能有助於將走私這些非法藥物和涉及全球犯罪集團的人繩之以法，令人無法接受」。

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