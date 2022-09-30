解放軍最新型核潛艦長征18號 南海軍演亮相

央視軍事29日播出大陸解放軍最新的094A型戰略核潛艇「長征18號」在南海軍演畫面。2分24秒的軍演畫面中，「長征18號」在與對手纏鬥20多小時後，發射魚雷擊毀目標船艦。

從這次央視的報導來看，長征18號艇最近在南海參加了一場重要的紅藍對抗演練，長征18號艇利用新型核潛艇隱蔽性能好、機動能力強的特點，採用「靜音工況」航行，最終獲得對抗勝利。

影片提到，潛艇採用靜音工況航行時，可讓對手無法偵測。從而擺脫跟蹤，為反擊製造條件。

去年4月23日，三艘主戰艦在大陸海軍節於海南三亞軍港交接入列，大陸國家主席習近平登上新型潛艇長征18號艦視察。

按照大陸海軍潛艦命名規則，長城代表傳統潛艦，長征代表核潛艦。長征 18 號是094A型戰略核潛艦的升級版，新潛艦改進流體動力和湍流系統，降低噪聲提升潛射飛彈打擊精度。

分析指出，長征18號艇搭載了12枚潛射洲際導彈，單彈頭的射程可能已經超過1.1萬公里。這次演練模擬的很可能是戰略核潛艇在面對強敵海空一體反潛搜索網之時，如何保存自己，成功突圍，並找到合適的水下發射陣地，最終成功發射潛射洲際導彈。