前香港立法會議員許智峰被控藐視法庭 判刑三年半

（德國之聲中文網）流亡澳洲的香港前立法會議員許智峰，週四（9月29日）被香港法院以藐視法庭罪，判處三年半的監禁，理由是他在幾次的刑事案件中都未能出庭受審，但他對此回應表示：「嗤之以鼻」。

路透社報導，在香港頒布國安法後，許智峰在多起案件中面臨刑事指控，包括妨礙司法公正、以不誠實的意圖使用電腦，以及涉嫌刑事損害。網路上公開的判決顯示，香港高等法官陳慶偉概述了許智峰在2020年底時，如何以虛假文件欺騙法院，以取消旅行限制、並逃避刑事訴訟。

香港明報報導，法官在判刑時批評，許智峰精心計劃行動，欺騙香港警方和法庭，嚴重動搖公眾對香港司法公義的信心，「行為不旦嘲諷司法制度，更構成妨礙司法公正罪」，故參考過去一宗妨礙司法公正罪的區域法院案例，同樣以3年半為量刑起點。

法官亦認為許智峰的案情嚴重，涉及到使用虛假文件，並考慮許智峰潛逃的後果及對司法制度的影響，加上許智峰「毫無悔意」，判刑3年半並且要付出訴訟費用。

對此，許智峰在個人臉書回應，國安法強行在香港生效後，香港的法庭已淪為共產黨的法庭，針對異見的政治審訊、判刑，已成為香港常態，香港人早已不會驚訝。「陳官在判詞中指我不回港審訊的行為損害公眾對司法公義的信心，其實真正徹底毀掉香港司法公義的，正是陳官此類欣然接受成為國安法官、為暴政背書的權貴」，他說。

許智峰強調，在普世價值中、歷史洪流下，有罪的必然是暴政，而不是抗爭者。他指出，「所以，就由港共法庭對著空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能」，「而我，則會繼續公開藐視港共不義的法庭，繼續以自由身，為香港人的自由抗爭到底」，許智峰說。

流亡澳洲

許智峰為香港島選出的前立法會議員，也曾當選過香港中西區的區議員。他是參加2020年8月參加泛民主派初選的數十名人士之一，該初選後來被香港政府視為非法。

參加初選的47名泛民主派人士人於2021年初被捕，罪名是涉嫌陰謀進行顛覆活動，可能會被判終身監禁。這些訴訟目前還在進行中，許多被告在審判前被拘留，並且被法庭拒絕保釋。

此外，許智峰還牽涉的4宗刑事案件包括，連同香港民主黨前副主席林卓廷等人，於2019年7月「光復屯門」遊行中，要求一名市民刪去示威者照片的「意圖妨礙司法公正」案，以及3宗泛民主派的議會藐視案。

他在2020年時獲香港法庭批准前往丹麥參加會議，但之後沒有回到香港，而是去了英國，之後轉到澳洲，並宣布流亡海外，他目前仍居住在澳洲。

路透指出，自2020年以來，香港已有200多人因涉嫌違反國家安全法而被捕。但香港特區政府和中國政府都表示，在2019年大規模民主抗議之後，國家安全法已恢復香港的穩定，且司法機構保持獨立。

（綜合報導）

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