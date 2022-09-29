「假結婚欺騙組織」等罪 中共4位省部級官員遭雙開

大陸中央紀委國家監委29日公布四位官員遭到開除黨籍與公職（雙開）的消息，涵蓋前上海市檢察長張本才、前遼寧省副省長王大偉、前湖北省副省長曹廣晶以及前黑龍江省人大常委會副主任宋希斌等四人，它們分別以結交政治騙子、假結婚、干預司法、收賄等名義遭到處分。

上述四人遭到開除黨籍與公職的消息，由大陸中央紀委國家監委29日晚間所公布，此前四人分別於2022年1月到6月宣布被查。

通報顯示，張本才「大搞迷信活動，對抗組織審查」，也指其利用職權為多人安排工作，敗壞任職單位選人用人風氣；違規干預和插手司法活動，破壞司法公正；執法犯法，以權謀私，利用職務便利為他人在項目開發、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王大偉的通報則指其毫無理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態等；曹廣晶則被結交「政治騙子」，搞政治投機，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動等。

最後，宋希斌的通報則稱其對抗組織審查，大搞迷信活動；無視大陸中央八項規定精神，多次違規接受宴請，在分配、購買住房中侵犯國家利益；違規收受禮金，搞權色、錢色交易；宗旨意識淡薄，漠視群眾切身利益，不擔當、不作為，嚴重損害黨和政府的威信；違規干預司法活動；紀法底線失守，膽大妄為，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物等。