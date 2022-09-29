前湖北副省長落馬 官方：結交政治騙子 想當官又想發財

根據大陸微信公眾號「中央紀委國家監委網站」9月29日消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖北省政府前黨組成員、副省長曹廣晶嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

據觀察者網報導，經查，曹廣晶喪失理想信念，背棄初心使命，結交「政治騙子」，搞政治投機，對黨（中共）不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反大陸中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用工作中違規為他人謀利；違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；貪欲膨脹，既想當官又想發財，把手中權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。

據通報，曹廣晶嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報稱，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予曹廣晶開除黨籍處分；由大陸國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。