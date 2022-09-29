小三通重啟議題 陸委會質疑對岸：CIQS人員在哪？

小三通客運重啟議題近期受到廣泛關注，不過政府迄未有明確重啟的時間表，陸委會指出，復航時機，需要考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意以及兩岸互動等因素，也首度公開向對岸表示質疑稱，我方CIQS（海關、證照查驗、檢疫及安檢相關設施）人員都已準備好了，「你們人在哪裡？」

此前陸委會已多次公開表示對小三通重啟正在「評估」，也會適時重啟，陸委會副主委邱垂正29日針對評估進度表示，是根據最新疫情發展跟整體形勢，持續滾動檢討。他並指，小三通是便捷兩岸人員往來的重要管道之一，小三通客運復航時機需要考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意以及兩岸互動等因素，「本會也會持續與地方政府相關機關進行溝通研議」。

邱垂正強調重視各界及金馬鄉親意見，有關建議均會納入評估及規劃參考，在做好相關準備及溝通後，會適時公布重啟小三通。他另指出，馬祖、金門，都是醫療量能比較不足地方，如何強化疫情醫療量能很重要，這也需要其他部會一起協助。

而大陸國台辦日前針對小三通重啟，指出兩地居民都希望早日恢復小三通，希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計阻撓、限制，搞政治操作。

對岸是否有就重啟議題接觸我方？對此邱垂正回應，我方在當地的「CIQS」人員，「我們都準備好了，但是對岸的CIQS是不是都還沒準備，這可以問對岸，你們人在哪裡？我們人都在，我們堅守崗位，你們人在哪裡？」。他指出，這都需要進一步互動，我方做好準備，時機成熟，防疫處置都非常成熟完整，自然就會適時啟動。

目前指揮中心已經依照入境總量管制的調整，逐步開放邊境，未來小三通重啟，其流量是否會納入總量管制當中？邱垂正則回應，依照疫情、人流開放措施，指揮中心會滾動調整。他補充道，進入秋冬時期是疫情好發時期，還是要做好總量控管，至於兩岸人流，隨著逐步調整開放，人流量增多的話，內部的總量管制，也會做適時調整。