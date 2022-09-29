馬英九批互不隸屬 陸委會：翻遍憲法不見隸屬他國規定

前總統馬英九28日出席兩岸座談時，批評蔡英文總統的兩岸「互不隸屬」說法，稱這是挑釁且危險，呼籲兩岸應避戰求和。陸委會回應指出，翻遍《中華民國憲法》，都找不到隸屬其他國家規定，強調只有中共面對互不隸屬現狀，才有助於展開良性互動。

陸委會29日舉行記者會，媒體問及馬英九的說法時，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應指出，「蔡總統提出『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』，反映的是兩岸客觀現實，本會民調也顯示有近八成民眾認為互不隸屬是台海客觀現狀，拒斥中共併吞台灣及中華民國主權」，邱垂正並指，對於中共當局定義的一中原則的九二共識與一國兩制，台灣民意早已堅定拒絕。

另外，邱垂正表示，呼籲國內各界認清中共當局對台政治意圖。他強調，中華民國是主權獨立國家，政府依據《中華民國憲法》與《增修條文》治理國家，與中華人民共和國互不隸屬，「不只是中華人民共和國，我們翻遍《中華民國憲法》所有條文，也找不到中華民國隸屬世界上其他任何一個國家的規定」。

他重申，「只有中共務實面對兩岸互不隸屬的客觀事實與現狀，和平、對等、民主、對話，才有助於展開雙方良性互動的正常關係」。

馬英九28日指出，蔡英文上任後除否定九二共識，更惡意把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，使兩岸陷入僵局。他並針對蔡英文2021年國慶拋出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，直言這「就是一種不必要的挑釁，更違反《中華民國憲法》」，因為海峽兩岸當局的憲法或法律，都將對方國土視為己方領土，兩岸絕對不是兩個中國。他並質疑此說與蔡英文主張「不求戰」的宣示互相矛盾。