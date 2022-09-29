共軍：深化中俄兩軍戰略溝通 開展各領域合作

中共國防部發言人譚克非今天表示，中方願與俄方共同努力，全面落實兩國元首重要共識，深化兩軍戰略溝通，繼續開展各領域務實合作。

據環球網報導，譚克非今天主持大陸國防部記者會。有記者提問，大陸國家主席習近平在撒馬爾罕同俄羅斯總統普亭舉行雙邊會見時指，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通，兩國各領域合作穩步推進；另據外媒報導，在前不久舉行的中俄第十七輪戰略安全磋商中，雙方還就軍事領域交流合作進行了溝通，詢問中俄兩軍交流合作情況。

譚克非回應稱，中俄兩國共同致力於反對霸權主義、強權政治，維護國際公平正義，為構建新型國際關系和人類命運共同體發揮了重要作用。

他提到，近年來，中俄兩軍各領域交流合作持續深入，戰略溝通邁上新台階，務實合作實現新突破，機制建設取得新進展。今年以來，中俄組織開展第四次聯合空中戰略巡航，中方軍隊赴俄參加「東方-2022」演習，承辦並參加「國際軍事比賽-2022」。

譚克非說，下一步，中方願與俄方共同努力，全面落實兩國元首重要共識，深化兩軍戰略溝通，繼續開展各領域務實合作，為兩國關係不斷充實新的戰略內涵，為維護世界和地區的和平穩定積極貢獻力量。