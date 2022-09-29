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陸國防部：台獨不根除、台海無寧日

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國防部發言人譚克非。（陸國防部官網）
大陸國防部發言人譚克非。（陸國防部官網）

大陸國防部29日下午舉行記者會，新聞發言人譚克非表示，「台獨不根除，台海無寧日」，民進黨當局和台獨分裂勢力「以武謀獨」的行徑一日不止，我們（解放軍）的軍事反制行動就一刻不停。

記者會上有媒體提問，台灣防務部門在近日向立法部門提交的《2022年中共軍力報告書》中稱，大陸嚴重威脅台防務安全及台海地區和平穩定，利用演習模擬阻止外國軍隊在發生戰爭時向台灣提供援助。此外，據台媒報導，台2023年度國防預算將大幅增加，增幅達13.9%。請問對此有何評論？

譚克非答覆表示：有關報告刻意渲染所謂大陸軍事威脅，混淆是非曲直，升高兩岸緊張對立，是極不負責任的。台灣是中國領土的一部分。台獨分裂勢力及其活動始終是祖國統一的最大障礙、民族復興的嚴重隱患。解放軍在中國台灣島附近海空域開展軍事演訓活動，就是針對台獨分裂勢力持續挑釁作出的正當必要反應，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，任何人都無權說三道四。

他說，民進黨當局歪曲否認九二共識，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，這是造成當前台海局勢緊張動盪的根源。「不去慶父，魯難未已」。台獨不根除，台海無寧日。中國人民解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志堅定不移，民進黨當局和台獨分裂勢力以武謀獨的行徑一日不止，「我們的軍事反制行動就一刻不停」。

另就美國國務院通過批准對台軍售項目加大挺台力度，美加軍艦過航台灣海峽，美參議院外委會審議通過“2022年台灣政策法案”等，譚克非也稱：美方有關行徑嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美兩國兩軍關係，我們（中方）對此高度關注、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

他說，一段時間以來，美方一些人違背國際法和國際關係基本準則，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，背棄在台灣問題上對中方的嚴肅政治承諾，頑固抱守以台制華策略，不斷虛化掏空一個中國原則，加強美台軍事勾連，慫恿支持民進黨當局加劇兩岸對立對抗，這一系列挑釁行徑十分危險、危害極大。

台灣問題是中國內政，事關中方核心利益。對於美方涉台錯誤行徑，「我們將予以堅決反制。我們奉勸美方停止與台灣民進黨當局的軍事勾連，否則將承擔由此造成的嚴重後果」。

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