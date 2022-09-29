中日建交50年 陸外交部：中日要重溫建交初心 管控矛盾分歧

今天（9月29日）是中日建交50周年，大陸外交部發言人汪文斌表示，中日要重溫建交初心，致力和平友好，管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

中日關係近年不佳，在今天大陸外交部記者會上有媒體提問：中方對過去50年中日關係有何評價？為改善和發展中日關係，中方認為今後雙方還應做出哪些努力？

汪文斌答覆表示，今天是中日邦交正常化50周年的紀念日，習近平主席、李克強總理分別同日本首相岸田文雄互致賀電。兩國領導人積極評價50年前中日實現邦交正常化的重大歷史意義，和50年來雙邊關係發展成就，為兩國關係未來發展作出展望、指明方向。

汪文斌說，50周年是中日關係發展史上的重要里程碑。50年前，兩國老一輩領導人以卓越的戰略眼光和政治膽識做出實現中日邦交正常化的政治決斷，揭開了兩國關係的嶄新篇章。50年來，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，奠定了中日關係的政治法律基礎。兩國各領域交流合作取得長足發展，不僅給兩國人民帶來重要福祉，也為地區和世界的和平穩定與發展繁榮作出了積極貢獻。

汪文斌表示，當今世界面臨百年未有之變局，在即將開啟下一個50年的征程之際，中日應以兩國領導人重要共識為指引，恪守中日四個政治檔確立的各項原則，重溫建交初心，致力和平友好，順應潮流大勢，拓展互利合作，管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。