秀「政績」提與9國建交復交 陸副外長：在台灣問題上敢於亮劍

對於「新時代外交中國工作」，大陸外交部長馬朝旭29日表示，我們（中國大陸）在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護了國家主權、安全和發展利益。他還提到，中共十八大以來，實現和9個國家建交復交，在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑。

隨二十大將召開，中共中宣部繼續舉辦「中國這十年」系列記者會，彰顯中共總書記習近平上任以來的「政績」。29日上午，安排負責中國共產黨對外工作的中央對外聯絡部副部長郭業洲，以及負責國家外交工作的馬朝旭，就習近平上任後的「新時代外交工作」作出闡述。

就黨（中共）的對外工作，郭業洲列舉，透過和朝鮮（北韓）、越南、寮國、古巴等社會主義國家的最高層交往，引領著中朝、中越、中寮、中古關係的發展，還有舉辦相關政黨論壇，和世界各國政黨一道弘揚全人類共同價值，為建設更加美好的世界貢獻智慧和力量等。

對於「新時代中國外交」，馬朝旭說，中國大陸大力構建全方位、多層次、立體化的外交佈局，和世界各國開展對話、交流與合作，建交國總數增至181個，和110多個國家和地區組織建立夥伴關係，「朋友圈」不斷擴大。

馬朝旭還說，我們堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護了國家主權、安全和發展利益。

對於外界憂心，習近平要求外交官要有更多「鬥爭精神」，馬朝旭提到，我們旗幟鮮明地捍衛「一個中國原則」，實現和九個國家建交復交，在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑，鞏固了國際社會一個中國共識，有力阻遏外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂及治的良好態勢。

他還說，中國大陸以事實真相戳穿涉疆謊言，挫敗「以疆制華」的政治圖謀。穩步推進「南海行為準則」磋商，維護了南海局勢整體穩定，並抵制疫情政治化、病毒標籤化逆流，連續挫敗反華人權行動，讓孟晚舟女士回國等。

馬朝旭強調，「我們開展外交鬥爭，針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益，反對的是霸權霸道霸凌，伸張的是國際公平正義。」他說，中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了。

馬朝旭也就大陸推動「全球治理體系變革」，解釋這非另起爐灶，而是使其更加公正合理。國際秩序只能以公認的國際法為基礎，不能由少數國家製定所謂的規則，更不能把自己的家幫、家規強加於人。