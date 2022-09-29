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中日建交50周年 習近平與岸田文雄互致賀電行禮如儀

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國家主席習近平。（新華社）
大陸國家主席習近平。（新華社）

今天（29日）是中日建交50周年，大陸國家主席習近平在與日本首相岸田文雄互致賀電。根據新華社報導的內容，雙方各自表達一套行禮如儀的官式談話。

新華社報導，習近平指出，50年前的今天，中日兩國老一輩領導人審時度勢，高瞻遠矚，作出實現中日邦交正常化的重大政治決斷，揭開了兩國關係嶄新篇章。50年來，在兩國政府和兩國人民共同努力下，雙方先後達成四個政治檔和一系列重要共識，各領域交流合作不斷深化，給兩國和兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區乃至世界和平與發展。

習近平強調，「我高度重視中日關係發展，願同岸田文雄首相一道，引領雙方以邦交正常化50周年為契機，順應潮流大勢，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係」。

岸田文雄表示，50年前，日中兩國老一輩領導人秉持戰略思維和政治勇氣，開闢了日中關係新的歷史進程。50年來，日中兩國在經濟、文化、人員往來等廣泛領域合作取得長足發展。雙方攜手開創日中關係新未來，具有重要意義。日方願同中方一道，著眼下一個50年，推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮。

報導稱，同日，國務院總理李克強同岸田文雄互致賀電。李克強表示，中日兩國地緣相近、文緣相通，同為地區和國際社會重要國家。中方願同日方一道，致力和平友好共處，維護兩國關係政治基礎，深化各領域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推動中日關係以邦交正常化50周年為新起點，持續健康穩定前行。

中日雙方就建交50周年大事行禮如儀，雙方關係冷冷清清，也無各種盛大慶祝活動與節目。日前，美國副總統哈里斯（賀錦麗）26日在東京會見日本首相岸田文雄，雙方還談及中國近期在台海的侵略性和不負責任的挑釁行動，重申維護台海和平穩定的重要性。

日本近年倒向美國，並屢屢介入敏感的台灣問題，是中日關係始終無法轉好的重要原因。大陸最高領導人上一次訪問日本是14年前的胡錦濤，習近平上任後，雙方曾多次磋商習近平訪日安排，但最終都因時局不宜與中日關係冷淡作罷。

日本首相岸田文雄。（新華社）
日本首相岸田文雄。（新華社）

岸田文雄 習近平 日本

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