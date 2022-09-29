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陸官媒：九成受訪者支持健康碼在疫後繼續運作 胡錫進：反對

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸官媒「國家治理」周刊稱有超過九成受訪者希望健康碼在後疫情時代發揮更重要作用。（國家治理周刊截圖）
大陸官媒「國家治理」周刊稱有超過九成受訪者希望健康碼在後疫情時代發揮更重要作用。（國家治理周刊截圖）

大陸官媒一項調查稱，疫情之後，有超過九成的受訪者希望健康碼在後疫情時代發揮更重要的作用，尤其是在衛生健康、城市治理、交通出行和文旅娛樂領域。不過大陸媒體人胡錫進不僅質疑這項調查，還發文反對，認為健康碼在疫情後應該休眠。

人民日報旗下的「國家治理周刊」28日刊登一則「疫情後的健康碼可能變得更有用」的調查報告。文中稱，超九成受訪者申領了健康碼，對健康碼的使用感受整體較好。另有超九成受訪者希望疫情後的健康碼在衛生健康、城市治理、交通出行和文旅娛樂領域發揮更重要的作用等。文中稱是通過互聯網和微信公眾平台，共回收有效問卷5928份。

不過，環球時報前總編輯胡錫進公開打臉官媒這項調查統計，他表示，他懷疑這個報導所說調查的科學和準確性，也不太相信超九成受訪者希望健康碼在後疫情時代發揮更重要的作用。

他說，健康碼是中國抗疫的一個數位化管理成果，也是創舉，應當說起了很積極的作用。但他認為，它的角色應該專事防疫，不應向其他領域延伸。疫情過後它應當休眠，一旦有新的疫情出現可迅速啟動，重新投入使用，保護人民生命健康。

胡錫進表示，健康碼意味著一個龐大管理系統，在社會上運轉需要大量人力參與，這樣特殊的專項人力投入，以及對個人資訊的收集只有在面臨重大防疫挑戰時才有必要。

他強調，這樣的特殊情況不應常態化，社會管理並非越細緻越好，而是要追求時度效的最佳統籌。不應讓防疫期間的一些高強度管理和動員措施慣性向疫情後社會過渡，那樣不利於合理使用公共資源，也不利於社會活力的全面恢復。

胡錫進的微博留言區有近1800則評論，幾乎一面倒支持胡錫進，網友稱「這是電子鐐銬」、「是糧票、良民證、通行證的另一種形式」、「公權力應限制而不是無限制」、「支持率和烏東入俄公投一樣高，太有趣了」。

還有網友調侃胡錫進稱，「老胡都不騎牆了，風向真變了啊」，「第一次百分百發自肺腑的支持老胡支持」，「老胡站在人民立場發微博時，我真不敢附和。這次我又是冒著風險支持一下老胡！」

疫情 胡錫進

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