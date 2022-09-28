快訊

心冷不玩了！張國煒閃退長榮經營權之爭 解析內幕「癥結在他身上」

楊金龍提「外匯管制」字眼引風波 央行4點說明澄清

具俊曄「58秒告白影片」曝光 藏20年情書惹淚崩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金馬澎籲重啟小三通 陸委會：無阻撓限制

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會28日晚間表示，小三通重啟相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，並無阻撓限制。記者廖士鋒／攝影
陸委會28日晚間表示，小三通重啟相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，並無阻撓限制。記者廖士鋒／攝影

澎金馬三縣縣長聯合呼籲重啟小三通後，大陸國台辦對此也公開喊話呼籲早日恢復，而陸委會則對此表示，相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，將適時重啟，陸委會也強調，重視各界及金馬鄉親的意見，並無阻撓限制。

陸委會28日晚間回應媒體對陸港澳人士開放措施的提問，陸委會指出，我方對於陸港澳籍人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時進行調整。

陸委會稱，台灣疫情仍處高原，且即將進入秋冬好發時節，須以「總額管制、循序漸進、推動健康有序交流」作為評估是否開放之最大原則，因此現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。單就港澳人士是否進一步開放，則將視本次實施情形對防疫量能之影響隨時滾動調整。

陸委會並批評，過去二年多來中國大陸不斷加大對台施壓與恫嚇，已嚴重影響兩岸正常交流與互動，「我方將以確保國家安全及民眾權益為前提，在兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施」。

而對小三通重啟議題，陸委會則回應稱，「小三通」客運復航時機，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，亦涉及兩岸互動等因素，相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，將適時重啟。陸委會稱，重視各界及金馬鄉親的意見，有關建議將納入評估，「並無阻撓限制」。

此前澎湖、金門、馬祖三縣縣長24日在「離島縣三島論壇」中達成「小三通復航」的共識，要求中央不能有差別待遇；金門縣長楊鎮浯強調，中央不應對小三通有差別待遇，應隨著國門重開後恢復通航，這是金馬澎簡單、明確、堅決的訴求。

而國台辦發言人朱鳳蓮28日則回應稱，「小三通」是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道，兩地居民都希望早日恢復「小三通」，「希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計阻撓、限制，搞政治操作」。

陸委會 小三通 馬祖

相關新聞

維持兩岸穩定 學者籲九二共識對接兩岸各自「法秩序」

兩岸關係近年跌宕起伏，有學者認為這與九二共識在政黨輪替後面臨的問題有關，呼籲兩岸能夠將各自法秩序與九二共識對接，才是釜底...

美國議員籲限制對陸投資 陸外交部：畫地為牢損人害己

近期，美國多名議員呼籲拜登政府對涉中國大陸的投資進行限制。對此，大陸外交部發言人汪文斌28日回應，「美方政客的有關做法只...

陸外交部：藉烏克蘭問題影射台灣 是別有用心政治操弄

烏克蘭東部4個「俄佔區」近日展開入俄公投，大陸外交部發言人汪文斌28日對此回應稱，中方始終主張各國的主權和領土完整都應該...

金馬澎籲重啟小三通 陸委會：無阻撓限制

澎金馬三縣縣長聯合呼籲重啟小三通後，大陸國台辦對此也公開喊話呼籲早日恢復，而陸委會則對此表示，相關機關持續依整體新情勢妥...

預祝2022年卡達世界盃成功舉辦 中國大陸將贈兩隻大貓熊

卡達世界杯足球賽決賽周將於11月20日展開，雖然中方本屆並未踢入世界杯32強，但據新加坡聯合早報報導，為慶祝該盛事，中方...

尊重烏領土與反台獨矛盾？ 陸外交部：台烏有本質區別

俄烏局勢近期升溫，有媒體問及，針對烏克蘭東部地區公投問題，中方27日在聯合國安理會上表示，烏克蘭的領土完整應該得到尊重，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。