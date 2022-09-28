金馬澎籲重啟小三通 陸委會：無阻撓限制

澎金馬三縣縣長聯合呼籲重啟小三通後，大陸國台辦對此也公開喊話呼籲早日恢復，而陸委會則對此表示，相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，將適時重啟，陸委會也強調，重視各界及金馬鄉親的意見，並無阻撓限制。

陸委會28日晚間回應媒體對陸港澳人士開放措施的提問，陸委會指出，我方對於陸港澳籍人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時進行調整。

陸委會稱，台灣疫情仍處高原，且即將進入秋冬好發時節，須以「總額管制、循序漸進、推動健康有序交流」作為評估是否開放之最大原則，因此現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。單就港澳人士是否進一步開放，則將視本次實施情形對防疫量能之影響隨時滾動調整。

陸委會並批評，過去二年多來中國大陸不斷加大對台施壓與恫嚇，已嚴重影響兩岸正常交流與互動，「我方將以確保國家安全及民眾權益為前提，在兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施」。

而對小三通重啟議題，陸委會則回應稱，「小三通」客運復航時機，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，亦涉及兩岸互動等因素，相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，將適時重啟。陸委會稱，重視各界及金馬鄉親的意見，有關建議將納入評估，「並無阻撓限制」。

此前澎湖、金門、馬祖三縣縣長24日在「離島縣三島論壇」中達成「小三通復航」的共識，要求中央不能有差別待遇；金門縣長楊鎮浯強調，中央不應對小三通有差別待遇，應隨著國門重開後恢復通航，這是金馬澎簡單、明確、堅決的訴求。

而國台辦發言人朱鳳蓮28日則回應稱，「小三通」是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道，兩地居民都希望早日恢復「小三通」，「希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計阻撓、限制，搞政治操作」。