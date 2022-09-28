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預祝2022年卡達世界盃成功舉辦 中國大陸將贈兩隻大貓熊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中方將致贈卡達兩只大貓熊預祝2022年卡達世界盃順利舉辦。圖為中國旅法的大貓熊「歡黎黎」、「圓嘟嘟」。圖／中新社
中方將致贈卡達兩只大貓熊預祝2022年卡達世界盃順利舉辦。圖為中國旅法的大貓熊「歡黎黎」、「圓嘟嘟」。圖／中新社

卡達世界杯足球賽決賽周將於11月20日展開，雖然中方本屆並未踢入世界杯32強，但據新加坡聯合早報報導，為慶祝該盛事，中方於26日宣布將運送兩隻貓熊到卡達，兩隻貓熊的名字將以星宿命名，分別為蘇海爾（Suhail）與索拉雅（Soraya）。

據法新社報導，中國大陸駐卡塔爾大使周劍於26日宣布，中方將於10月向卡達贈送兩隻大熊貓，慶祝11月20日在當地舉行的世界盃賽事。

兩隻貓熊的命名有其典故，蘇海爾是船帆座天記星的阿拉伯名，也是波灣地區目視所能見的最亮星體；索拉雅則是昴宿星團（Pleiades）的阿拉伯名。

周劍稱，這是14億中國人民為卡達世界盃獻上的禮物，必將成為中卡友誼的新象徵。

相關報導還稱，雖然中方並未踢進本屆世界杯32強，但卡達舉辦世界杯總足球賽所展開的諸多龐大建設工程，都不乏中國大陸企業參與。

今年2月北京冬奧賽事期間，習近平曾與赴北京參與冬奧開幕式的卡達埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）會面。當時習近平表示，中方將支援卡達舉辦2022年卡達世界盃和2030年亞運會，願同卡方啟動中東地區首例大貓熊合作。

卡達 貓熊

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