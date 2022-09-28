維持兩岸穩定 學者籲九二共識對接兩岸各自「法秩序」

兩岸關係近年跌宕起伏，有學者認為這與九二共識在政黨輪替後面臨的問題有關，呼籲兩岸能夠將各自法秩序與九二共識對接，才是釜底抽薪之道。

「兩岸交流35年回顧與展望座談會」28日在台大校友會館舉行，台大政治系教授左正東表示，九二共識是兩岸「告別冷戰的代表作」，也是兩岸和平共處的原則。不過他也強調九二共識需要「救贖」，因為民進黨跟共產黨兩方面都壓縮九二共識原本可以發揮求同存異的功能，這是九二共識最大的危機，也是兩岸關係危機根源。

左正東建議，要讓九二共識回到兩岸各自法律秩序底下。這是因為，1992年當時雙方是用書信交換表達彼此對對方陳述的接受跟尊重，但沒有共同的文本與協議，同時也沒有跟兩岸各自的法律秩序進行有效對接，這會使得當台灣面臨政黨輪替時，九二共識會出現問題，「2000年到2008年以及2016年後到現在，都是因為民進黨政府對九二共識態度與前任國民黨政府不同，而使兩岸關係產生根本改變」。

他也提到，2012年大陸全國政協主席賈慶林曾說「兩岸從各自現行規定出發，確認這一客觀事實，形成共同認知，就確立、維護和鞏固了一個中國框架」。作為佐證，這表示大陸也認識到兩岸各自法秩序對九二共識、兩岸關係的穩定或者制度化有非常重要定錨工作，「這是未來應該努力的方向」。

他還呼籲要持續推動兩岸交流，因為當兩岸交流越廣越深入，兩岸和平就越穩固。所以，要做的第一件事情是重啟兩岸交流，讓兩岸交流更廣更深，打破政治障礙，讓兩岸交流成為最堅實的保障，在這個基礎上才有可能去談九二共識要如何與時俱進。

另外，台大政治系副教授唐欣偉針對美中博弈進行分析稱，美國究竟是以自由主義還是現實主義作為對北京政策的出發點值得進一步探索，他表示，如果用自由主義邏輯，有些地方無法解釋，比如美國在後冷戰時期與共產專制越南關係一直很好、美國也曾對同屬非共產陣營的日本、歐洲發動關稅與貿易戰。唐欣偉認為，其實美國很清楚，現實主義重視權力，官員講話的權力色彩也很明顯。

就實力對比上，唐欣偉指出，2006年日本拋出「自由與繁榮之弧」、2012年美國拋「再平衡」、與2018年拋「印太戰略」，美國從漠不關心到調動軍事力量到積極爭取外部盟友。

他也強調，疫情後中美兩方經濟差距已經非常小，未來政策變化、雙方博弈就是看雙方實力差距。尤其，這兩年大陸跟美國經濟成長率同步下降，所以兩國成長相對很慢，誰要把另外一方甩開，沒有像以前預測那麼明顯，「因此未來一段時間很可能會繼續纏鬥下去」。

而文化大學政治系教授林炫向也同意唐欣偉的看法，稱現實主義比較能解釋美國對中國大陸政策。「太平洋容不下兩個大國不是太平洋不夠大，是人性使然」，現實主義跟「修昔底德陷阱」，揭示弱者沒有樂觀的權利。

針對兩岸關係的變遷，林炫向則認為，認同問題是兩岸關係的關鍵。他表示，前總統李登輝在1996年就職演說有提到，海峽兩岸沒有民族與文化認同問題，有的只是制度與生活方式之爭，「這段話點出一個最關鍵的問題，就是所謂的認同問題」。