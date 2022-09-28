尊重烏領土與反台獨矛盾？ 陸外交部：台烏有本質區別

俄烏局勢近期升溫，有媒體問及，針對烏克蘭東部地區公投問題，中方27日在聯合國安理會上表示，烏克蘭的領土完整應該得到尊重，藉此質疑為何中方未能更明確地譴責俄羅斯，並認為這可能給如台獨勢力錯誤訊號。大陸外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上回應，中方在該問題上一直致力和談，「任何藉烏克蘭問題影射台灣都是別有用心的政治操弄」。

汪文斌指出，中方在烏克蘭問題的立場一貫且明確，始終主張各國的主權領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

汪文斌稱，「中方作為負責任的大國，一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。將始終站在和平一邊，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用」。他強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，跟烏克蘭問題有著『本質的區別』，兩者沒有任何可比性」。

他說，「台灣的前途只能由包括台胞在內的全體中國人民共同決定，任何借烏克蘭問題影射、關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。」

烏克蘭4個親俄或俄軍控制的地區於23日至27日舉行入俄公投，聯合國安理會召開緊急特別會議。大陸外交部27日表示，中方始終主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守。