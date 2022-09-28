美國議員籲限制對陸投資 陸外交部：畫地為牢損人害己

近期，美國多名議員呼籲拜登政府對涉中國大陸的投資進行限制。對此，大陸外交部發言人汪文斌28日回應，「美方政客的有關做法只會讓自己畫地為牢、損人害己」。

汪文斌指出，近年來，美方不斷泛化國家安全概念，強化不合理的投資審查，給外國企業正常經貿投資合作製造困難和障礙，破壞國際經貿秩序和貿易規則，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。

據路透稍早報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員柯寧（John Cornyn）等在內的多位重量級跨黨派國會議員聯合致函，敦促拜登發布行政命令，限制來自中方與俄方的投資，以保障美國的國家安全和供應鏈在對外投資時的彈性。不過，華府與中國大陸`駐美大使館並未立即回應。