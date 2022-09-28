陸外交部：藉烏克蘭問題影射台灣 是別有用心政治操弄

烏克蘭東部4個「俄佔區」近日展開入俄公投，大陸外交部發言人汪文斌28日對此回應稱，中方始終主張各國的主權和領土完整都應該得到尊重，但他也強調，「台灣問題完全是中國的內政」，跟烏克蘭沒有可比性，一切拿烏克蘭問題做文章，藉機推行「台獨」分裂活動的圖謀都注定失敗。

據中新網報導，28日下午的大陸外交部例行記者會上，有媒體提問說，針對烏東地區公投，中方在聯合國安理會表示烏克蘭的領土完整應該得到尊重，「但為什麼中國沒有更明確地譴責俄羅斯，這會不會給其他國家的分裂分子提供錯誤信號，特別是『台灣地區』？」

汪文斌回應強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。

他說，中方始終主張各國的主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

汪文斌表示，作為負責任的大國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。

他並稱，「我還要強調的一點是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政」，和烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性；重申「台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定」。

汪文斌還說，任何藉烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是「對中國內政的粗暴干涉」。一切拿烏克蘭問題做文章，藉機推行「台獨」分裂活動的圖謀都注定失敗。