習近平現身北京「身後高官站一排」 徹底打破軟禁、政變謠言

（德國之聲中文網）結束對中亞多國訪問，返回後一直未在公開場合露面的中國國家主席習近平9月27日出現在中國官媒。據中國中央電視台報道，習近平於當天前往北京展覽館，參觀了奮進新時代主題成就展。這是一個展示黨和國家事業取得歷史性成就的展覽，同時陪同習近平現場參觀的還有政治局的全體人員，包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際和韓正。

習近平再次在公共場合露面，徹底推翻了日前有關習近平訪問中亞多國後被軟禁，軍中將領已經政變接過職權的猜測和謠言。中國官媒視頻報導中，習近平戴著口罩，面目表情與精神面貌與平常並無兩樣。包括李克強在內的陪同官員也是如此。

過去幾年時間裡，習近平在一段時間內不公開露面其實時有發生。最近的一次是2022年8月，習近平在缺席兩周公共活動之後重新露面，出現在遼寧省錦州市考察調研。而在之前的1月底，習近平在人民大會堂會見世衛總干事譚德塞後，曾經在公眾視野中消失了大約7天。出席歷次北戴河會議期間，中共高層領導人也時常不會出現在任何公共場合。

蔡霞：中共內鬥無底線

根據中國新冠防疫政策的規定，入境者必須在隔離酒店獨處7天，方可進入進一步的居家隔離階段。針對習近平定期消失，互聯網上有網民評論稱是因為他嚴格遵守防疫隔離規定。但之前更多的猜測是習近平陷入了黨內鬥爭，有被奪權的可能。然而前中共中央黨校教授蔡霞在習近平27日重新露面之前就指出：中共內鬥無底線，哪怕人們用江湖黑幫的幫規也難看得准。中共黨章黨規用來控制全黨，獨獨管不住習，所以，任何預測都不可靠，塵埃落定才見分曉。針對最新的習近平被軟禁政變的傳言，蔡霞表示：傳言反映人心，當真就不必了。

在中國執政的共產黨將於10月16日召開第二十次代表大會。大會結束時，中國國家主席習近平很可能第三次被任命為最高領導人，任期五年，並對決策層政治局的人事安排進行調整。美聯社報道稱，中國的不透明制度經常引起政治內訌或政變企圖的傳聞，盡管這個專制的監控型國家政局穩定，對任何異議的跡象都會進行無情的鎮壓。習近平被廣泛認為是中國幾十年來最有權力的領導人，沒有已知的主動挑戰者，並且取消了憲法規定的最高領導人任期限制。

倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）向美聯社表示，他非常懷疑習近平的短暫缺席是否有更多的東西可以解讀。 如果精英階層對習近平的領導力有強烈的不滿，我們至少會看到一些證據，布朗說。我不認為我們已經看到了很多這方面的證據。

（綜合報道）

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