劍指中國！美軍派出最先進戰艦「朱姆沃爾特」號部署第七艦隊

被美國媒體稱為「美國海軍最先進的水面戰艦」─「朱姆沃爾特」號驅逐艦26日抵達駐日美軍橫須賀軍港，劃歸美軍第七艦隊的第15驅逐艦中隊，將長期在中國大陸周邊海域活動。

據新民晚報報導，這是該艦首次部署到西太平洋，「朱姆沃爾特」號排水量高達1.5萬噸，因其科幻外形被美媒稱為「未來戰艦」，該艦採用了穿浪式設計和內傾的上層建築，所有突出部位均進行了隱形處理，就連主炮的炮管都可以收納在炮塔中，以最大限度減少雷達反射面積。

新民晚報引述美媒稱，「朱姆沃爾特」號此次部署旨在為美國最終在西太平洋地區部署高超音速導彈創造條件。美國海軍研究所8月發佈的一份報告稱，「朱姆沃爾特」號明年將裝備美軍最新的通用型高超音速導彈C-HGB。該型導彈飛行速度可達5馬赫以上，攔截難度增加。

報導稱，該艦已被劃歸美軍第七艦隊第15驅逐艦中隊。該中隊下轄艦艇長期在中國周邊海域活動。這一部署的意圖不言而喻。

澎湃新聞報導，「朱姆沃爾特」號驅逐艦是美國目前最先進的驅逐艦，具備良好的隱形性能和強大的對地打擊能力。「朱姆沃爾特」級首艦已於2016年服役，二號艦「邁克爾．蒙索爾」號在2019年1月服役，三號艦「林登．詹森」號正在海試，預計將於2023年在美國海軍服役。「朱姆沃爾特」級首艦造價高達44億美元。

不過，美軍已將該級艦的建造數量從32艘削減至僅僅3艘，不少觀察家稱為是美國海軍最失敗的項目。