王毅「灰犀牛」說　國台辦：遏止台獨才能確保和平統一

大陸國務委員兼外交部長王毅近日在出席聯合國大會期間，大談美中台局勢，並形容「台獨」是應予以堅決阻止的「灰犀牛」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日對此強調，只有堅決遏制「台獨」，才能確保兩岸關係和平發展，確保台海和平穩定，確保兩岸和平統一。

朱鳳蓮在回應中強調，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行「謀獨」挑釁，破壞得來不易的兩岸關係和平發展局面，圖謀改變「兩岸同屬一個中國」的事實，損害「中國主權和領土完整」。

她重申，「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平與和平統一構成嚴重威脅，對兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益造成嚴重損害。只有堅決遏制「台獨」，才能確保兩岸關係和平發展，確保台海和平穩定，確保兩岸和平統一。

對於前美國國務卿龐培歐近日訪台，朱鳳蓮說，大陸外交部已就此表明立場。她抨擊，「龐培歐是個什麼樣的人，大家都清楚。民進黨當局一再鼓動他竄台招搖撞騙，花了台灣老百姓多少血汗錢？應該對台灣老百姓有個交代。」

至於美國國務院發言人表示，美國的「一個中國政策」沒有改變。朱鳳蓮回應時，重提台灣問題不容任何外來干涉、「一個中國原則」是中美關係的政治基礎等，敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題。