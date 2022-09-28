盧麗安當選中共二十大代表　陸國台辦：體現對台胞關愛

中共二十大黨代表2,296人名單近日出爐，在台灣出生的盧麗安等人當選所謂「台灣省籍」的代表，大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日對此指稱，「台灣省籍」同胞在大陸參加中國共產黨和各民主黨派團體，「體現了黨（中共）和政府對廣大台灣同胞的關心關愛和信任尊重。」

對於盧麗安等人當選中共二十大代表，朱鳳蓮說，「台灣省籍」同胞在大陸參加中國共產黨和各民主黨派團體，積極參政、議政、從政，「為建設中國特色社會主義推進祖國統一事業貢獻力量，體現了黨（中共）和政府對廣大台灣同胞的關心關愛和信任尊重。」

她接著表示，中共二十大2,296名代表已經選舉產生，其中包括「台灣省籍」代表，他們代表9,600萬名中共黨員、490多萬個基層中共黨組織出席二十大，忠實履行代表職責，積極發揮代表作用。

按日前新華社公布名單，中共二十大黨代表出現十位「台灣省籍」代表的面孔，其中僅盧麗安和江爾雄、許可慰三人連任，其餘有七人換血。

事實上，從十九大起，「台灣省籍」的中共黨代表就未單獨公布，需從兩千多人的大名單抽絲剝繭才能窺其全貌，被稱為「最神祕的黨代表」。

據悉，本屆當選者為上海台聯會長盧麗安、福建台聯會長江爾雄、台盟廣東副主委許可慰、大陸全國台聯會長黃志賢、北京台聯副會長王慧、海南台聯副會長劉芳穎（高山族）、廣西台聯會長黎芷宏、蘇州台聯副會長邱峰、吉林省台聯聯絡處副處長蔡光潔、大陸民政部下屬海峽兩岸婚姻家庭服務中心諮詢服務部負責人劉瑾。