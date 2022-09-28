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痛批蔡英文兩岸「互不隸屬」說 馬英九：挑釁且違憲

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
前副總統呂秀蓮指出，馬習會來得太晚，效應泡沫化。
前副總統呂秀蓮指出，馬習會來得太晚，效應泡沫化。

當前兩岸局勢緊張，前總統馬英九再度發聲批評政府，表示蔡英文總統上任後除否定九二共識，更惡意把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，使兩岸陷入僵局。他並針對蔡英文總統拋出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，痛批這是挑釁、且違反《中華民國憲法》。

馬英九28日上午出席由史記文化、兩岸關係研究院、歷史教育新三自運動協會、民主文教基金會、族群與多元文化學會共同主辦之「兩岸交流35年回顧與展望座談會」時，針對當前兩岸局勢進行分析，對於兩岸局勢惡化，他提到關鍵因素在於蔡總統2016年上任後，立即轉換立場，不再承認「九二共識」作為兩岸共同政治基礎。

他指出，儘管「抗中保台」是民進黨長久的神主牌，但在國際情勢變化下，民眾也會逐漸看清，若是政府真的以民為念，就應止戈避戰，才能避免因不必要的誤會陷入戰爭風險，兩岸也要有共同的政治基礎進行對話，例如根據我國《憲法》與法律提出的「九二共識」來對話，就是雙方可以接受的共同基礎。 對於當前兩岸局勢緊張，馬英九並引述多份民調指出，台灣人民的討論一向比這個政府還清楚，但這個政府從來不聽民眾的聲音。

對於「一中各表」日前曾遭大陸全國政協旗下「人民政協報」否定，馬英九強調，2008年3月22日，中共領導人胡錦濤在電話中向美國總統小布希提及「一個中國，各自表述」（One China, respective interpretations），說明是「所謂『九二共識』就是：兩岸雙方都承認一個中國，但定義不同」，馬英九稱，「這是歷來中共領導人對『九二共識』所作最簡潔的詮釋，與我方看法一致」。他也強調，「人民政協報」刊登的那篇文章在兩天後就已被下架。

至於2021年蔡總統在國慶時提出來「中華民國與中華人民共和國」彼此互相不隸屬的說法，馬英九也表示這「就是一種不必要的挑釁，更違反《中華民國憲法》」，他直言這不但是一句無法實現的空話，更是一種刻意的挑釁。馬英九強調，蔡英文說這些挑釁性的話，與她主張「不求戰」的宣示互相矛盾。

另外，前副總統呂秀蓮也指出，2015年「馬習會」是歷史性的突破，「比較遺憾是來得太晚」，她坦言當時馬英九任期已經將屆，馬習會的效應後來就「泡沫化」。她呼籲回顧歷史，不要選擇性回顧，應該要更寬廣更深入，而且不要停滯在過去，要展望未來。

前總統馬英九28日指出，蔡總統上任後否定九二共識，惡意把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，使兩岸陷入僵局、鼓動兩岸人民相互仇視。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九28日指出，蔡總統上任後否定九二共識，惡意把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，使兩岸陷入僵局、鼓動兩岸人民相互仇視。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九（右）與呂秀蓮，28日出席「兩岸交流35年回顧與展望座談會」，針對兩岸關係發表看法。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九（右）與呂秀蓮，28日出席「兩岸交流35年回顧與展望座談會」，針對兩岸關係發表看法。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九 九二共識

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