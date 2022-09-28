陸外交部：侵犯人權的西方國家「把該還的血債還上」

大陸外交部發言人汪文斌昨天（27日）在例行記者會上稱，少數西方國家在人權問題上大搞雙重標準和政治操弄，借人權問題公然干涉別國內政。他奉勸這些侵犯人權的國家「把該還的血債還上，把該補的功課補上」。

汪文斌昨天在回覆媒體詢問有關大陸在涉疆、涉港、涉藏等人權問題時表示，少數西方國家在人權問題上大搞雙重標準和政治操弄，借人權問題公然干涉別國內政，國際社會絕大多數成員對此早已看得清清楚楚。

他說，美國等少數西方國家自身存在嚴重的人權問題，包括槍支暴力侵犯生命權，抗疫不力侵犯健康權，販運人口從事強迫勞動侵犯勞工權，骨肉分離政策侵犯移民人權，系統性種族歧視侵犯亞裔、非裔、穆斯林等少數群體人權，延續至今的種族滅絕政策侵犯土著人人權，海外軍事行動和非法單邊制裁侵犯他國人權等等。

汪文斌表示，「奉勸這些國家不要再以人權教師爺自居，不要再搞雙重標準、政治操弄，把該還的血債還上，把該補的功課補上」。