中共廿大代表 少數民族剩40族 創十七大以來最少紀錄

中共二十大代表名單已全數公布，38個選舉單位一共選出2,296名代表，其中少數民族代表264名與上屆相同，不過僅涵蓋40個少數民族，較上屆減少了東鄉族、怒族、裕固族與阿昌族四族代表，同時增添一族傈僳族代表。僅40族少數民族有代表當選，也創下2007年十七大以來的新低。

根據人民網報導，中共中組部負責人指出，少數民族黨員代表「比例保持穩定」，有264名，占比為11.5%，涵蓋40個少數民族。若是對照十九大代表名單，可發現這次二十大的少數民族減少了東鄉族、怒族、裕固族與阿昌族四族代表，此前在十九大時，這四族都僅有一人當選為黨代表。而此次增添的則為傈僳族代表1位。

二十大代表名單中的264位少數民族，仍以滿族（37名）、藏族（35名）、回族（28名）、蒙古族（24名）、土家族（20名）為大宗，另外維吾爾族與壯族則皆為16名，同時許多少數民族則皆僅有1名代表。

公開資料顯示，2017年中共「十九大」亦有264名少數民族代表，涵蓋43族；2012年「十八大」有249名代表，一樣是43族；2007年「十七大」則為242名代表，涵蓋42族。此次「二十大」涵蓋少數民族僅為40族，為中共近四屆黨代會以來最低的一次。

大陸經過「民族識別」共有55個少數民族，「二十大」代表涵蓋的40個民族為：蒙古族、回族、藏族、滿族、壯族、苗族、維吾爾族、塔吉克族、彝族、哈薩克族、朝鮮族、白族、獨龍族、侗族、布依族、水族、土族、土家族、羌族、畬族、赫哲族、珞巴族、黎族、納西族、錫伯族、拉祜族、瑤族、柯爾克孜族、京族、傈僳族、仡佬族、達斡爾族、傣族、佤族、鄂倫春族、門巴族、獨龍族、鄂溫克族、撒拉族、哈尼族。

未入選的15個少數民族則為：景頗族、布朗族、毛南族、阿昌族、普米族、俄羅斯族、德昂族、保安族、東鄉族、怒族、裕固族、基諾族、塔塔爾族、仫佬族、烏孜別克族。