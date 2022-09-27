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【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

菲律賓掃蕩網上賭博 數萬名陸籍員工將被遣返

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
菲律賓強制關閉175家違規的離岸線上賭場，將遣返4萬中國員工。（微博照片）
菲律賓強制關閉175家違規的離岸線上賭場，將遣返4萬中國員工。（微博照片）

菲律賓是東南亞最重要博弈產業集散地。菲律賓司法部日前宣布，經過搜查掃蕩、已強制關閉175家違規的離岸線上賭場（POGOs）。據稱，這些賭場大多和中國大陸投資者有關，菲國將從下星期開始，陸續遣返多達4萬名中國籍員工。這是菲律賓打擊不透明網路賭博遊戲行業的一部分。

法新社引述菲律賓司法部發言人表示，自2016年以來，有大批中國投資者看中菲律賓寬鬆的法律政策，在當地經營離岸線上賭場，最高峰時當地有中國大陸員工超過30萬人，他們的客戶主要是中國人，因中國國內禁止賭博。但受到疫情衝擊及菲國加強打擊違規的這類企業，近兩年已有不少公司撤離。

菲律賓政府懷疑這些企業涉及當地多種罪案，與當地多宗綁架、謀殺案有關，「根據警方調查，這些案件有一個共通特點，幾乎都是早來的中國人，藉由高薪報酬的誘惑坑害同鄉」。

報導表示，中國人投資當地離岸賭場也令當地增加了大筆經濟利潤。有菲律賓的經濟學家就「提醒」菲國政府，大批中國公司撤走將令菲律賓面臨嚴重經濟損失，如每年超過6億港元的辦公室租金，及年約250億港元的線上博奕經濟利益。

中國大陸駐馬尼拉大使館此前發布聲明表示，北京支持菲律賓驅逐和打擊與網路博彩相關的犯罪，中方會繼續採取嚴厲措施打擊賭博。

菲律賓 賭場

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