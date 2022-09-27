中共廿大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節

大陸「十一」假期將至，但適逢中共二十大將於10月16日在北京召開，北京市疾控中心27日公告指，倡導市民就地過節，減少出京（北京），堅持不去中高風險地區和7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅行。

據北京市疾控中心公告，為減少旅途風險，提倡錯峰出行。包括建議市民前往人少的空曠地帶、郊野公園等處遊玩，避開熱門景點景區，配合限流、預約、錯峰。

公告也重申，進返京人員需要持48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，同時，需展開3天2檢，即抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，7日內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，不探親訪友。

值得注意的是，北京市警方、地方法院也於27日，公告兩起涉疫情違法行為判處罰情形。

據北京市警方公告，近日，北京查處多起以牟利為目的，通過網路社交平台攬客，為疫情風險地區人員提供「拼車」進京的違法犯罪行為。

北京警方說，在展開調查後，已將李某某（男，28歲）等9名犯罪嫌疑人抓獲，目前，他們被北京被通州公安分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

另北京市房山區人民法院27日，對一宗涉進口冷鏈疫情妨害傳染病防治案作出一審公開判決。據法院審理，被告人楊某某在2021年4月至11月，先後自泰國等地進口凍帶魚存放於北京某商貿有限公司冷庫內，但未依規定提交核酸檢測資料，也未進行消毒，並違反進口貨物應與大陸國產貨物分區存放的規定，指使薛某某等人將進口品標籤替換為大陸國產標籤等。

法院指出，由於今年1至2月，北京市房山區、豐台區相繼出現新冠疫情病例，薛某某為首位病例，且經檢測冷凍庫房環境多處新冠病毒陽性，因此，法院對楊某某在內的4位違規公司相關負責人，依照妨害傳染病防治罪定罪處罰。據判決，楊某某等四人分別被判有期徒刑一年到一年六個月，罰金人民幣20萬元。