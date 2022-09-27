快訊

英國王室公布「女王年輕時代肖像」 宣布哀悼期結束

孫協志怒槓金鐘！列4大疑點砲轟「為何如此草率」 三立回應了

中共廿大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京為防止疫情輸入，倡導就地過節。圖為北京環球影城。澎湃新聞
北京為防止疫情輸入，倡導就地過節。圖為北京環球影城。澎湃新聞

大陸「十一」假期將至，但適逢中共二十大將於10月16日在北京召開，北京市疾控中心27日公告指，倡導市民就地過節，減少出京（北京），堅持不去中高風險地區和7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅行。

據北京市疾控中心公告，為減少旅途風險，提倡錯峰出行。包括建議市民前往人少的空曠地帶、郊野公園等處遊玩，避開熱門景點景區，配合限流、預約、錯峰。

公告也重申，進返京人員需要持48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，同時，需展開3天2檢，即抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，7日內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，不探親訪友。

值得注意的是，北京市警方、地方法院也於27日，公告兩起涉疫情違法行為判處罰情形。

據北京市警方公告，近日，北京查處多起以牟利為目的，通過網路社交平台攬客，為疫情風險地區人員提供「拼車」進京的違法犯罪行為。

北京警方說，在展開調查後，已將李某某（男，28歲）等9名犯罪嫌疑人抓獲，目前，他們被北京被通州公安分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

另北京市房山區人民法院27日，對一宗涉進口冷鏈疫情妨害傳染病防治案作出一審公開判決。據法院審理，被告人楊某某在2021年4月至11月，先後自泰國等地進口凍帶魚存放於北京某商貿有限公司冷庫內，但未依規定提交核酸檢測資料，也未進行消毒，並違反進口貨物應與大陸國產貨物分區存放的規定，指使薛某某等人將進口品標籤替換為大陸國產標籤等。

法院指出，由於今年1至2月，北京市房山區、豐台區相繼出現新冠疫情病例，薛某某為首位病例，且經檢測冷凍庫房環境多處新冠病毒陽性，因此，法院對楊某某在內的4位違規公司相關負責人，依照妨害傳染病防治罪定罪處罰。據判決，楊某某等四人分別被判有期徒刑一年到一年六個月，罰金人民幣20萬元。

北京 疫情 傳染病

延伸閱讀

習近平率高官參觀執政10年主題展 破除傳言

時力提修法 盼保障選舉權不受防疫影響

二十大召開在即 中國式「維穩」全面展開

防疫險加疫苗險理賠破千億 產險業淨值7年來新低

相關新聞

習近平率高官參觀執政10年主題展 破除傳言

中共20大召開前，具造勢意味的「奮進新時代」主題展上午在北京開幕，17日凌晨返國後即未現身的中共總書記習近平下午率領黨政...

批龐培歐訪台「信譽破產的前政客」陸外交部：圖謀不會得逞

美國前國務卿龐培歐訪台，27日受邀參加在高雄舉辦的「全球台商經貿論壇」，大談未來5年、10年、20年，美國一定會支持台灣...

中共廿大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節

大陸「十一」假期將至，但適逢中共二十大將於10月16日在北京召開，北京市疾控中心27日公告指，倡導市民就地過節，減少出京...

二十大召開在即 中國式「維穩」全面展開

中國的證券監管機構最近告訴一些基金經理和經紀人，讓他們避免在下個月的黨代會開幕前大規模出售股票...

「雙十」敏感日子前夕 港官向港獨、台獨預警勿違國安法

在兩岸重要紀念日子即將來臨之際，香港保安局局長鄧炳強昨天向「港獨」及「台獨」發出預警，警告不能違反國安法

回應美加軍演? 央視曝光 中殲15戰機飛越美艦上空

中國中央電視台最近播放的一段視頻顯示，中國海軍殲15戰機從美國海軍一艘勃克級驅逐艦的上方飛過；中國戰機飛越美艦表明中美軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。