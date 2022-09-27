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批龐培歐訪台「信譽破產的前政客」陸外交部：圖謀不會得逞

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌主持27日記者會。取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌主持27日記者會。取自大陸外交部網站

美國前國務卿龐培歐訪台，27日受邀參加在高雄舉辦的「全球台商經貿論壇」，大談未來5年、10年、20年，美國一定會支持台灣。大陸外交部發言人汪文斌在下午的記者會上，抨擊龐培歐是一個「信譽破產的前政客」，並指其「反華拙劣行徑」旨在撈取個人政治私利，其圖謀不會得逞。

大陸外交部27日下午舉行例行記者會，有外媒提問，如何評論龐培歐訪台。

汪文斌回應說，「你提到的是一個信譽破產的前政客。其反華拙劣行徑旨在撈取個人政治私利，其圖謀不會得逞」。

另針對美國副總統賀錦麗在東京會見日本首相岸田文雄時，談及中國大陸近期在台海不負責任的舉動，重申維護台海和平穩定的重要性，汪文斌回應時，提及美國眾議院議長裴洛西「竄台」行為，指控美方行徑嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重損害中美關係，嚴重破壞台海和平穩定。

汪文斌說，中方作出相應反制，合理、合法、適度、必要。他還說，要強調的是，當前台海和平穩定面臨的最大威脅是民進黨當局謀「獨」挑釁和外部勢力對其的縱容支持。

汪文斌重申，「一個中國原則」是維護台海和平穩定的定海神針，堅持「一個中國原則」的態度越鮮明、有力，台海和平就越有保障。

他並稱，中方敦促美方回歸中美三個聯合公報和「一個中國原則」，重申「一個中國」政策，表明反對各種「台獨」分裂活動。

汪文斌還對台灣代表在日本前首相安倍晉三的國葬進行獻花表示，日方應恪守中日四個政治文件原則和此前所作嚴肅承諾，嚴格按「一個中國原則」處理相關事宜，不得為「台獨」分子藉機搞政治操弄提供任何舞台和機會。

汪文斌 美國 龐培歐 兩岸關係

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