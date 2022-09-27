二十大召開在即 中國式「維穩」全面展開

中國的證券監管機構最近告訴一些基金經理和經紀人，讓他們避免在下個月的黨代會開幕前大規模出售股票。

兩位直接知情的消息人士向路透社透露了上述消息，中國監管機構此舉的目的是避免市場出現大的波動。其中一位消息人士說，上海和深圳證券交易所通過所謂的「窗口指導」，即沒有書面文件的非官方政策指示，口頭下達了上述指示。「他們要求（我們）避免異常的交易活動。包括大規模拋售和買入。基本上這是個舉措的目的是穩定市場」，該消息人士表示。

「這在政治上很敏感」

另一位買方消息人士證實，他們也收到了相關通知，稱「這在政治上很敏感」。而正是出於問題的敏感性，這些消息人士拒絕透露姓名。中國上海和深圳證券交易所以及中國證券監督管理委員會（CSRC）沒有立即回復路透社的置評請求。

在中國執政的共產黨將於10月16日召開第二十次代表大會。大會結束時，中國國家主席習近平很可能第三次被任命為最高領導人，任期五年，並對決策層政治局的人事安排進行調整。

7月下旬，上海證券交易所（SSE）表態稱要在二十大前保持市場穩定。稱其將「堅決」防止資本市場巨大和迅速的波動。上海一家基金公司的一名合規官員表示，他沒有收到窗口指導，但認為幫助確保二十大前的市場穩定是基金經理的「自然責任」。

反應中國主要股票市場表現的滬深300指數本月迄今已下跌約6％。而今年到目前為止的跌幅已經超過20%。由於新冠疫情，房地產市場危機和地緣政治緊張局勢的加劇，投資者承受風險的意願一路走低。地緣政治緊張局勢也危害了經濟增長。

公安維穩 也被維穩

動用政府權力，限制干涉金融市場在中國已經成為眾所周知的常態。2015年中國爆發「股災」之時，就有原證監會主席助理張育軍指揮、證金公司牽頭、中國國內21家券商組建的一個救市團隊進入市場。醞釀多年，金融市場「國家隊」的名號也就此正式確立。

而不僅僅是在金融領域，中共二十大召開前的全面維穩措施已經大面積展開。中國公安系統高層一位不願意透露姓名的消息人士指出，北京的公安部門從數月前開始就進入了全面戒備的狀態，包括勒令公安干警不能離開北京城。配合新冠防疫措施的限制，北京公安部門的工作人員甚至一度只能在住所和工作地之間行動，不得外出購物或就餐。所有行蹤均由手機定位信息監控。

同時據「自由亞洲電台」報導，日前，北京、天津，湖南及江西等地眾多異議人士、維權人士以及訪民也如歷次中共重要會議召開前夕一樣，接到公安有關維穩措施的通告，包括不得發表批評性言論，不得接受境外媒體採訪，不得離開住所。他們或被上崗、或被國保送至外地旅遊。而且當局已經在北京周邊設定多條防線，限制訪民進京，為期四十天。

（路透社等）

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