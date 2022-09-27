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共機殲20等多型戰機曾礪兵台海 運油20將亮相珠海航展

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
央視軍事公布運油-20給殲-20空中加油過程。運油-20在今年11月的珠海航展中將正式亮相。（央視截圖）
央視軍事公布運油-20給殲-20空中加油過程。運油-20在今年11月的珠海航展中將正式亮相。（央視截圖）

解放軍空軍新聞發言人申進科大校今天（27日）表示，殲-20戰機已經遍佈東南西北中，列裝越來越多、飛得越來越遠。殲-20振翅東海、南海和台海的壯美航跡，畫出了一個強國強軍的同心圓。

央視軍事微博消息，在今天的第14屆中國航展新聞發佈會上表示，申進科在記者會上說，在礪兵台海中，殲-20和殲-16、轟-6K、運油-20等國產戰機振翅高飛，提升了捍衛國家主權和領土完整的能力。

在今天的發佈會上，航展組委會相關負責人表示，第14屆中國航展將於11月8日至13日在廣東珠海國際航展中心舉行。共軍新型運油-20加油機也將亮相本屆航展。　　

本屆航展將有來自美國、英國、德國、法國、瑞典、瑞士、義大利、奧地利、加拿大、巴西、澳大利亞等線上線下43個國家和地區的740多家國內外企業參展，室內展覽面積10萬平方米，室外參展飛機將超100架，空軍靜態展示區參展規模進一步擴大，比上屆航展相比增加近10%。

其中，美國、法國、德國、義大利、沙特等國家以展團形式展示航空航太技術的最新成果，荷蘭、日本、韓國企業將首次亮相「雲航展」；波音、空巴、巴航工業、GE、賽峰、CFM、普惠、派克宇航、霍尼韋爾等航空航太國際知名企業紛紛亮相。

義大利 空軍 戰機

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