央視公布 殲15艦載機從美軍勃伯級驅逐艦上空飛躍查證

大陸央視軍事新聞近日報導服役十年的遼寧艦航空母艦的一系列演訓活動畫面。其中一幅遼寧艦殲-15艦載機飛越疑似美軍勃伯克級飛彈驅逐艦上空的畫面引發網友熱議。

大陸軍事專家表示，通過畫面可以看出，殲-15戰機飛行高度相當低，估計是500米以下的低高度飛越，但與該驅逐艦保持了一定的距離，相關動作完全符合國際慣例，表現既安全又專業。

這則於23日發佈的央視軍事報導顯示，解放軍的兩架殲-15航母艦載機貼近一艘軍艦從其上空平行飛過。隨後有網友指出，畫面中出現的軍艦疑似阿利．勃克級導彈驅逐艦。

環球時報26日引述大陸軍事專家宋忠平表示，將畫面放大可以看到，畫面中出現的軍艦確實具有勃克級導彈驅逐艦的某些特徵，包括其向內傾斜收縮的橋樓結構，佈置在橋樓壁面上的四面陣樣式的艦載相控陣雷達、傾斜式桅杆，以及前後兩套垂直發射系統。

他說，此次公佈的這幅畫面是極為罕見的大陸航母艦載機與疑似外軍驅逐艦同框的畫面。

宋忠平表示，外軍軍艦如果在中國周邊海域，尤其是在大陸的領海毗鄰區域挑釁，解放軍的軍艦以及戰機都有權對對方進行查證，包括距離對方較近的抵近查證，這種行為完全符合國際慣例。

他說，雖然看上去殲-15離外軍軍艦很近，但這可能是一個視覺差，實際上解放軍戰機與外軍軍艦保持了一個合適的距離，無害飛越的行為本身符合國際慣例，凸顯出解放軍艦載機飛行員的專業性，飛行員的表現既安全又專業。

另有自媒體百度百家號「迷彩虎」稱，這畫面應該是遼寧艦最近幾次出島鏈，進行遠海實戰化訓練任務的時候，遇上了對解放軍艦艇編隊進行跟蹤監視任務的美國海軍勃克級驅逐艦，所以出動執行巡邏任務的殲-15戰鬥機就對其進行了飛躍監視。這種事情其實在遠海行動當中是挺常見的。

「我們（解放軍）的艦艇經常在外海監視美國海軍航母的活動，美日的軍艦也經常會來監視我們的，這都會有這種戰鬥機飛躍的情況出現」。

文章稱，「這種艦載機出動飛躍外軍軍艦的行動，本身是一種展示海軍力量的行為，算是一種對航母有能力打擊周邊不友好艦艇，有能力對在外海活動的我軍軍艦提供航空掩護的一種力量展示」。

文章稱，從視頻畫面辨識，解放軍殲-15的翼尖壓在美軍軍艦的頭頂上在飛行，這個距離還是非常近的，參加過航展的人知道，兩架重型戰鬥機在這種距離上掠過頭頂所帶來的壓迫感，這飛行高度相當低，估計應該是500米以下的低高度下，在數千米的距離上對美軍軍艦進行的飛躍。

在9月24日的央視軍事報導中還透露，前不久，在西太平洋某海域開展訓練的海軍遼寧艦航母編隊發現一批不明空情目標向編隊高速近飛。判斷、決策、行動，短短幾分鐘後，數架殲-15艦載戰鬥機直撲目標空域，編隊各屬艦從多個維度，由遠到近構建嚴密攻防體系。