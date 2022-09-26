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陸官方證實：中國大陸與北韓鐵路貨運重啟

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部網站照片）
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部網站照片）

大陸外交部證實中朝（中國大陸至北韓）鐵路貨運重啟的消息，稱經過雙方友好協商決定重啟丹東到新義州口岸鐵路貨運。

中國大陸與北韓雙方協商決定重啟丹東到新義州口岸鐵路貨運，這是中朝鐵路貨運因疫情暫停，時隔150天後的重啟。

據澎湃新聞，大陸外交部新聞發言人汪文斌26日在例行記者會上稱，日前中朝雙方根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東到新義州口岸鐵路貨運。雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。

韓聯社26日稍早報導，一列裝載貨物的列車上午從遼寧丹東出發，經中朝友誼橋駛往朝鮮新義州。

報導還引述中國大陸消息人士說，近期丹東和北韓的新冠疫情形勢有所好轉，鐵路貨運由此恢復正常，預計列車每天將運行一到兩個班次。

中國大陸境內疫情爆發後，北韓封鎖邊境，中國大陸與北韓貨運列車2020年8月起停運，今年1月16日重啟。之後疫情再度擴散，丹東全面封城，這趟貨列4月29日起再次停運。僅依靠海上貿易而導致物資缺乏的北韓8月10日宣布境內疫情結束，並要求與中國大陸恢復貨物列車。

北韓 疫情

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