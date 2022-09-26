快訊

本土死亡突破萬人大關 7月大女嬰確診4日歿

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

新加坡外長維文：台海問題 是北京紅線中最紅的一條

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
新加皮外長維文23日在美國紐約亞洲協會上演講，談及中美關係。（新加坡外交部官網）
新加皮外長維文23日在美國紐約亞洲協會上演講，談及中美關係。（新加坡外交部官網）

新加坡外長維文近日在美國紐約表示，他從一個冷靜的第三國的角度來看，美中關係中缺乏戰略互信，「這個問題的最終焦點是台海問題，這是北京的紅線中最紅的一條」。

據新加坡外交部網站消息，維文在出席聯合國大會期間，當地時間23日在亞洲協會（Asia Society）紐約總部發表演講。演講中提到他自己是「去中國的常客」，過去一年有4次訪華。他說，他的中國之行，觀察到中國的態度變得更加堅定自信，捍衛國家利益的行動也越來越有力。

維文表示，中美之間的紛爭影響全世界，尤其是亞洲國家。東南亞國家中一些可能會比較親近中國或者一些可能比較親近美國，但沒有一個國家願意徹底選邊站隊。

維文說：「在我們看來，一個更穩定、更不緊張、更具建設性的格局是中美朋友圈互相重疊。我想強調這個比喻—重疊的朋友圈，而不是一個強硬的路線或一堵新的牆，一場冷戰或甚至未來更大的危險。我們希望這將是一個更穩定、更持久、更和平，並為我們所有亞洲人提供更多繁榮的格局」。

觀察者網報導，9月24日，維文在新加坡媒體採訪中再次提及中美關係，他稱，從一個冷靜的第三國角度來看，中美關係缺乏戰略互信。就像在人際關係中，當信任缺失時，就會有種危險：老是把對方往最壞的一面想。最終會陷入一個潛在的螺旋式升級：一方的行動和說辭引發另一方的反擊和回應。這提高了誤判或失誤的可能性。

「我認為這個問題的最終焦點是台海，這是北京紅線中最紅的一條」。他警告，中美之間持續缺乏戰略互信可能會引發「螺旋式升級」。

針對記者提問「對美中關係的發展方向有何看法」時，維文回答，「很明顯，如果你看看最近幾周台海兩岸發生的言論和行動，這是一個令人擔憂的領域，我甚至可以說是嚴重擔憂」。

維文表示，「我們希望雙方能理智處理，避免出現閃失、誤判、意外，甚至是事態螺旋式升級的可能」。

彭博社此前報導稱，新加坡是亞洲最強烈呼籲美中避免破壞性衝突的國家之一，因為這種衝突可能很快開始波及該地區較小的國家。

新加坡前外交部長楊榮文9月5日接受彭博社採訪時表示，有些人認為台灣是一張可以打的牌，他們不瞭解事情的嚴重性，對中國來說，台灣問題是高度敏感的議題。

新加坡 台海

延伸閱讀

北京環球影城慶一歲

拜登4談協防台灣 戰略模糊漸清晰警告北京勿妄動

病例數反彈？ 莊人祥：整體正在下降 觀察是否脫離高原期

北京點頭 最快10月恢復4省1市赴澳門旅行團

相關新聞

新加坡外長維文：台海問題 是北京紅線中最紅的一條

新加坡外長維文近日在美國紐約表示，他從一個冷靜的第三國的角度來看，美中關係中缺乏戰略互信，「這個問題的最終焦點是台海問題...

梅洛尼若當選義大利總理欲加強與台灣合作 陸使館：反對

義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）在星期天（9月25日）大選前稱，若當選總理，將加強與台灣的合作。中...

美媒：大陸漁船組成民兵執行軍事任務 陸學者：人家是去捕魚

大陸的「萬船齊發」、「海上民兵」常讓鄰國擔憂，美國媒體近日稱中國越來越多使用民用船隻來支持其領土主張，並擴大軍事力量。不...

陸歌手因它送命 多地禁售令斬斷4千億產業鏈

大陸男歌手傅松2007年因參加選秀節目「快樂男聲」正式踏入演藝圈，近幾年因罹患口腔癌淡出幕前，至本月初不敵病魔離世，終年36歲。傅松曾在抖音上透露，自己是吃檳榔導致患上口腔癌，呼籲大家「珍惜生命，遠離檳榔」。他離世後，大陸多地傳出要禁售檳榔，影響上千億人民幣（約台幣4.4千億）的產業鏈，也衝擊海南和湖南的龐大檳榔產業。

打蒼蠅…退休官員被查

中共二十大之前加快清理貪腐大案，不僅打老虎也「打蒼蠅」，而且是退休八年的廳局級官員，最新通報是三名70歲以上的貪官被查。...

兩岸微流行／杭州亞運 全綠電

大陸舉辦杭州亞運會進入倒數一周年，新華社近日釋出影片，強調亞運會場館將首次「百分百」使用綠色供電，盼使本屆杭州亞運成為以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。