新加坡外長維文：台海問題 是北京紅線中最紅的一條

新加坡外長維文近日在美國紐約表示，他從一個冷靜的第三國的角度來看，美中關係中缺乏戰略互信，「這個問題的最終焦點是台海問題，這是北京的紅線中最紅的一條」。

據新加坡外交部網站消息，維文在出席聯合國大會期間，當地時間23日在亞洲協會（Asia Society）紐約總部發表演講。演講中提到他自己是「去中國的常客」，過去一年有4次訪華。他說，他的中國之行，觀察到中國的態度變得更加堅定自信，捍衛國家利益的行動也越來越有力。

維文表示，中美之間的紛爭影響全世界，尤其是亞洲國家。東南亞國家中一些可能會比較親近中國或者一些可能比較親近美國，但沒有一個國家願意徹底選邊站隊。

維文說：「在我們看來，一個更穩定、更不緊張、更具建設性的格局是中美朋友圈互相重疊。我想強調這個比喻—重疊的朋友圈，而不是一個強硬的路線或一堵新的牆，一場冷戰或甚至未來更大的危險。我們希望這將是一個更穩定、更持久、更和平，並為我們所有亞洲人提供更多繁榮的格局」。

觀察者網報導，9月24日，維文在新加坡媒體採訪中再次提及中美關係，他稱，從一個冷靜的第三國角度來看，中美關係缺乏戰略互信。就像在人際關係中，當信任缺失時，就會有種危險：老是把對方往最壞的一面想。最終會陷入一個潛在的螺旋式升級：一方的行動和說辭引發另一方的反擊和回應。這提高了誤判或失誤的可能性。

「我認為這個問題的最終焦點是台海，這是北京紅線中最紅的一條」。他警告，中美之間持續缺乏戰略互信可能會引發「螺旋式升級」。

針對記者提問「對美中關係的發展方向有何看法」時，維文回答，「很明顯，如果你看看最近幾周台海兩岸發生的言論和行動，這是一個令人擔憂的領域，我甚至可以說是嚴重擔憂」。

維文表示，「我們希望雙方能理智處理，避免出現閃失、誤判、意外，甚至是事態螺旋式升級的可能」。

彭博社此前報導稱，新加坡是亞洲最強烈呼籲美中避免破壞性衝突的國家之一，因為這種衝突可能很快開始波及該地區較小的國家。

新加坡前外交部長楊榮文9月5日接受彭博社採訪時表示，有些人認為台灣是一張可以打的牌，他們不瞭解事情的嚴重性，對中國來說，台灣問題是高度敏感的議題。