美媒：大陸漁船組成民兵執行軍事任務 陸學者：人家是去捕魚

大陸的「萬船齊發」、「海上民兵」常讓鄰國擔憂，美國媒體近日稱中國越來越多使用民用船隻來支持其領土主張，並擴大軍事力量。不過大陸學者駁斥稱，這些漁船出去是進行捕魚作業，他們也要計算成本和產出的。

美國福克斯新聞24日報導表示，按船舶數量計算，中國海軍已經是世界上規模最大的海軍，而且一直在快速建造新軍艦。但除此之外，有數百艘漁船和渡船在南海停泊數月，幫助中國執行了一些軍隊難以執行的任務。有美媒宣稱，幾十年來，中國一直將民用拖網漁船用於軍事目的。

環球時報引自美聯社訪問戰略與國際問題研究中心亞洲海上透明倡議主任波林的話聲稱，中國能夠使用名義上的民用船隻，這些船隻顯然是由國家指揮、由國家出錢。波林還稱，這些船隻「基本上是在一夜之間出現的」，因為中國幾年前在南沙島礁上建造了可以用於補給的港口基礎設施。中國越來越多地使用民用船隻來支持其領土主張，並擴大軍事力量。

不過，環時報導，通過中國海上力量的增強過度渲染中國威脅，是美國一些媒體和學者慣用的套路。事實上，有關言論錯誤很多。

環球時報報導稱，西方一些人士指責中國把民用船隻作為武裝力量使用的新聞並不罕見。此前，新美國安全中心的研究員湯瑪斯·舒加特撰文聲稱，中國已建立一支由100多艘商業捕魚船隻組成的海上民兵隊伍。舒加特稱，海上民兵的船上有自動武器，船體經過加固，最高速度比世界上90%的漁船都快。

環球時報引述中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，儘管近年來中國海上實力有所增長，但美國依舊擁有世界上最強的海軍。其次，美國一些學者把中國的漁業生產活動賦予特殊的政治意義，明顯是戴著有色眼鏡看待中國。

他說，海南、福建等沿海省份的漁民對於漁業資源的需求利用程度非常高，漁船作業是根據漁業活動需要，比如一次出海多長時間，在哪裡捕魚，是要計算成本和產出的，漁民需要有足夠長時間來作業賺取利潤。這些漁業生產活動中既有公有制企業，也有私營企業，而美國智庫學者為了攻擊中國，一刀切地把這些漁業生產行動描繪成在中國政府支持下，不以漁業生產為目的的活動，這既不符合事實，也不客觀。