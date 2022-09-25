中共二十大代表名單公布 習近平被軟禁傳言上推特熱搜

（德國之聲中文網）8月30日，中國官媒新華社宣布，中共中央政治局決定中共第二十次全國代表大會於10月16日在北京召開。本周日（9月25日），新華社發布消息稱，"在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨的二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席黨的二十大代表。"新華社公布了2296名代表的名單，並稱當選代表"總體上符合黨中央規定的條件"，"是共產黨員中的優秀分子"，"代表結構和分布比較合理，各項構成比例均符合黨中央要求，具有廣泛代表性。他們中，既有黨員領導干部，又有生產和工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員，有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域的代表"。

中共總書記如何產生？

中國共產黨全國代表大會每五年舉行一次。職權包括修改黨的章程，選舉中央委員會等六項。中國共產黨全國代表大會結束後，中央委員會立即召開全體會議，選舉產生中共中央政治局委員和中央政治局常務委員會常委，並從中共中央政治局常委中選舉一人擔任中共中央總書記這一黨內最高領導職務。

2017年的十九大產生了204名中央委員會委員。在之後舉行的第十九屆中央委員會第一次全體會議（簡稱十九屆一中全會）上選舉產生了25名中央政治局委員，其中7人當選為中央政治局常委（習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正），同時選舉習近平為中央委員會總書記。

江澤民曾擔任中共總書記13年

按照中共黨章，中共中央總書記五年一屆，連任次數不限。迄今為止，擔任中共中央總書記時間最長的中共領導人是江澤民，時間為13年。江澤民於1989年6月24日在中共十三屆四中全會上當選總書記，接替在89六四後的政治清洗中被撤職的趙紫陽。之後，江澤民又於1992年和1997年兩次當選中共中央總書記，並於2002年11月14日卸任。

習近平謀求連任三屆以上？

上個世紀80年代，中共實際最高領導人鄧小平對廢除領導干部終身制表示認可，從而終結了毛澤東時代的領導人終身制，建立起任期制和退休制度。江澤民和胡錦濤主政期間延續了該項政策。2018年3月，十三屆全國人大一次會議上通過《憲法修正案》，取消了國家主席和副主席最長連任2屆的規定。這被普遍認為這是習近平謀求連任三屆以上的舉動。

近日，中共中央辦公廳印發了《推進領導干部能上能下規定》，引發多方不同解讀。上述《規定》指出，"推進領導干部能上能下，重點是解決能下"，"本規定主要規範對不適宜擔任現職干部的領導職務所作的組織調整"，"不適宜擔任現職，主要指干部的德、能、勤、績、廉與所任職務要求不符，不宜在現崗位繼續任職"。此外，該《規定》與2015年舊版相比，不再有"干部任職退休年齡限制"和"最高任職年限限制"，被指暗示進政治局和政治局常委會的所謂"七上八下"的不成文規定將被打破。

9月初，美國《外交事務》（Foreign Affairs）刊登前中共黨校教授蔡霞長文"習近平的弱點－狂妄與偏執如何威脅中國的未來"。她認為，中共總書記習近平很可能獲第3任期，但不滿情緒加劇，戰爭風險和社會動蕩也會增加。

推特上"習近平被軟禁"引起西方媒體關注

習近平9月16日午夜結束對烏茲別克斯坦的訪問回到北京後，迄今一直沒有公開露面，引發多方猜測和解讀。

奧地利《標准報》9月25日刊文寫道，"中國共產黨經常被描述為一個黑箱"，"需要知道這一點，才能理解自上周五以來網上流傳的謠言：據說習近平主席被剝奪了權力，被軟禁在北京中南海。"

文章說，這個謠言是由一個擁有1000多萬粉絲的印度前部長傳播的，在推特上，#whereisxi和#chinacoup的標簽大量流傳，但同時也有很多針對這個謠言的嘲笑和諷刺。

文章最後指出，"目前沒有可靠的信息支持這一理論，也沒有任何形式的消息對此予以否認"，"這些消息證明了兩件事：一方面是社交媒體上謠言的力量和持久性，另一方面是中國共產黨不透明的結構。"

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】