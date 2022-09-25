中共二十大2296名代表選出 盧麗安當選

中共第二十次全國代表大會（二十大）代表選舉工作完成。原籍台灣的盧麗安當選中共廿大黨代表。

據新華社報導，中共二十大代表選舉工作已經順利完成。各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席中共二十大代表。

據報導，中共二十大代表，「是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，充分發揚黨內民主，嚴格按照中共中央關於做好代表選舉工作的要求，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法產生的」。

報導稱，當選代表總體上符合中共中央規定的條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和較強的議事能力，在各自崗位上做出了明顯成績，是共產黨員中的優秀分子；代表結構和分佈比較合理，各項構成比例均符合中共中央要求，具有廣泛代表性。

報導指，當選代表中既有黨員領導幹部，又有生產和工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員，有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域的代表。

中共二十大將在10月16日在北京召開，而出席中共二十大代表資格，屆時還需經中共二十大代表資格審查委員會確認。

目前在復旦大學擔任外國語言文學學院副院長的盧麗安，在二0一七年，就曾當選過中共十九大代表。