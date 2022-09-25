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陸委會：王毅聯大涉台講話 是悖離事實論述

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
陸委會駁斥大陸外長王毅在聯大有關涉台言論。（聯合報系資料照片）
陸委會駁斥大陸外長王毅在聯大有關涉台言論。（聯合報系資料照片）

大陸國務委員兼外長王毅當地時間24日在第77屆聯合國大會上發言稱，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。我陸委會今天（25日）回應表達強烈抗議與不滿，稱王毅是散布悖離歴史事實與兩岸現狀的錯誤言論。

陸委會表示：

一、 聯合國憲章宗旨與原則旨在維護世界和平。北京當局在台海製造事端、大舉軍事脅迫台灣人民及區域安全秩序，其外長在聯大場域夸言是「世界和平的建設者」、高舉公平正義，並宣稱阻擋其統一必將被歷史車輪碾碎等公然恫嚇國際等說法，是根本性違背事實的國際欺騙者與霸凌者，民主國家應認清並團結對抗威權干預的挑戰。

二、 中華民國是主權國家，台灣在歷史事實、國際法及現實上，從未一日屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀現狀。中方刻意誤導國際社會，對外散布扭曲事實、充斥謊言的「一個中國原則」「歷史權利」，企圖合理化其對台主張作為，我政府對此強烈抗議。聯大2758號決議從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更未處理台灣與中華人民共和國的關係。中共侵犯我國家主權、打壓阻撓台灣參與國際，國際社會已嚴重關切、更堅決反對。

三、 台灣的未來由2300萬台灣人民決定，絕不接受中共單方設定的政治前提及兩岸終局，更不會退縮屈服。我政府致力維護台海和平、捍衛國家主權與民主自由防線，呼籲聯合國及全球民主夥伴支持台灣、認清專制政權欺騙本質及遏制其違反國際秩序規則的挑釁行徑；也再次正告中共當局面對「四個堅持」的台灣共識，以和平理性方式化解分歧。

聯合國 台灣人 中共 王毅 陸委會

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