索羅門群島總理：自與台斷交後就接連遭遇外部恐嚇

3年前與我斷交的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞24日在聯合國大會演講表示，自與台灣斷交，改與中國建交後，他的國家就受到「一連串毫無根據且不應有的批評、造謠和恐嚇」。

觀察者網報導，蘇嘉瓦瑞當地時間24日在美國紐約聯合國大會上發表講話，他認為自己的國家在媒體上受到了「不公正的攻擊和詆毀」，這種待遇「威脅到我們的民主和主權」。

索羅門群島曾是中華民國的邦交國，2019年9月與中華民國斷交，轉與中國大陸建交。

蘇嘉瓦瑞在聯合國大會上指出：「這是由一個民選政府通過民主程序做出的，我再次呼籲所有人尊重我們的主權和民主」。（按，索羅門執政的民主進步執政聯盟（DCGA）黨團會議，在33位成員中以27票支持中華人民共和國、6票棄權與無人反對的票數，決定斷絕與中華民國外交關係）

他說，索羅門群島採取了「與所有人交朋友，不與任何人為敵」的外交政策。在執行這一政策時，「我們不會與任何威脅地區和國際和平的外部勢力或是安全架構結盟。索羅門群島不會被迫選邊站」。

觀察者網報導稱，今年4月，中索簽署雙邊安全合作框架協議，卻被以美國為首的西方國家盯上，紐西蘭總理表示「嚴重關切」、美國高官時隔多年「出訪」、澳情報負責人「親自登門」，而澳大利亞媒體不僅炒作所謂「洩密文件」，試圖挑撥中索關係，甚至宣揚應「入侵索羅門群島，推翻政權」。