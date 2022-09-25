王毅：只有中國完全統一 台海才能迎來持久和平

大陸國務委員兼外長王毅當地時間24日在紐約聯合國大會一般性辯論上再就台灣問題表態，他赤裸直言，「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平」，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。

新華社報導，王毅在這場發表題為《為和平發展盡力 為團結進步擔當》的演講中表示，台灣自古以來就是中國領土。中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，全體中華兒女追求祖國統一的努力從未停止。一個中國原則業已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

他說，51年前，正是在這座莊嚴的大廳裡，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位，將台灣當局「代表」從其非法佔據的席位上「驅逐出去」，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，也徹底封堵了任何人、任何國家企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的任何空間。

王毅說，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。而為達成這一目的，就必須以最堅定決心打擊「台獨」分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。