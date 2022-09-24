二十大前 中台辦出書闡述「新時代」對台工作十大論述

中共二十大召開前，中共中央台灣工作辦公室編寫並出版《中國共產黨與祖國統一》一書。該書由中台辦主任劉結一審定編寫計畫並撰寫引言，中台辦前副主任劉軍川任編寫組長。據悉，該書書名這幾個字將出現在中共二十大政治報告，書中所總結中共總書記習近平關於對台工作的十大重要論述，也將構成二十大報告涉台部分的主要內容。

劉結一在引言中指出，希望通過本書，幫助中共官員和民眾系統深入了解台灣問題和兩岸關係發展歷程，全面準確理解和貫徹執行中共中央對台方針政策。

這本書也被列為「中宣部2022年主題出版重點出版物」，全書共345頁，分為六章，分別為：推動台灣「回歸祖國 」籌備解放台灣鬥爭；從準備武力解放台灣到爭取和平解放台灣；確立「和平統一、一國兩制」方針，開啟兩岸交流交往；推動兩岸開啟商談，開展反分裂反「台獨」鬥爭；堅決反對、遏制「台獨」分裂活動，推動兩岸關係和平發展；新時代對台工作砥礪奮進。

其中第六章「新時代對台工作砥礪奮進」即是講述習近平上台後的兩岸關係和大陸對台工作，該章還隨內文一一刊登習近平與國民黨歷任黨主席的合照，包括：連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱。

該章間接證實去年遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市投資的化纖紡織、水泥企業，被處以罰款及追繳稅款約人民幣4.74億元，並遭收回其中一家企業的閒置建設用地，是「大陸方面以實際行動宣示，絕不允許『台獨』頑固份子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持『台獨』、破壞兩岸關係，幹『吃飯砸鍋』的事」。

這章最後總結習近平關於對台工作的十大重要論述，並稱這「是中國共產黨思考解決台灣問題、推進祖國統一實踐中形成的最新理論結晶」、「推進祖國統一大業，必須全面準確理解和貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述」。這十大重要論述分別為：

一、堅持中共黨對台工作的集中統一領導；二、堅持立足於自身發展進步解決台灣問題；三、堅持「和平統一、一國兩制」方針；四、堅持一個中國原則和「九二共識」；五、堅持推動兩岸關係和平發展；六、堅持持續深化兩岸融合發展；七、堅持踐行「兩岸一家親」理念；八、堅決反對和遏制「台獨」分裂；九、堅決反對外部勢力干涉；十、堅定團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一。

綜觀這十點內容，主要仍以「軟」的一手為主，包括提出「要通過率先分享機遇和逐步落實同等待遇，增進台灣同胞對祖國大陸制度和治理體系的認同」。

書中並提到，「習近平與台灣有著深厚的淵源」，曾在福建工作長達17年，參與處理了大量對台事務。中共十八大後，習近平在第一次會見「台灣重要客人」時還曾表示，「我離開福建到現在，始終關注著台海局勢，期待兩岸關係持續改善」。