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載41名中國人船隻柬埔寨附近海域沉沒 救援隊再救起2人

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
一艘載有41名中國公民的船隻22日在柬埔寨西哈努克港附近海域沉沒，截至23日晚上7時，19人仍下落不明。（取自海外網）
一艘載有41名中國公民的船隻22日在柬埔寨西哈努克港附近海域沉沒，截至23日晚上7時，19人仍下落不明。（取自海外網）

一艘載有41名中國公民的船隻22日在柬埔寨西哈努克港附近海域沉沒，船上搭載41名中國公民，多人落水失蹤。據柬埔寨當地華文媒體《柬中時報》報導，截至23日晚上7時，救援隊又成功救起2名落水人員，19人仍下落不明。

《柬中時報》從柬埔寨西哈努克省統一指揮委員會獲悉，漁船共搭載41名中國公民（包括3名女性），目前21人獲救，1人遇難，19人仍下落不明，搜救工作仍在持續進行中。

據海外網報導，一名獲救男子向警方表示，他們於9月17日轉搭由兩名柬埔寨船員駕駛的漁船航行，22日抵達西港海域時漁船發生故障，兩名柬埔寨船員聯繫同事後被一艘快艇接走，只留下他們漂泊在海上。

中國駐柬埔寨大使館23日發布通報表示，9月22日晚9時，中國駐柬埔寨大使館接到柬員警總署通報稱，西哈努克港海域發生一起沉船事故，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，其餘23人落水失蹤，2名涉事柬籍船員被逮捕。

據獲救人員稱，船上人員系9月11日從廣州出發，抵達西港海域後不久即遇險。

中國駐柬埔寨大使王文天第一時間部署聯繫柬國防部、員警總署、西哈努克省政府等部門，要求柬方把救人當做第一要務，動用全部力量和手段展開搜救。

中國駐柬埔寨參贊兼總領事李傑連夜趕往西港，協調相關救援行動。截至23日中午12時，又成功救起1名落水人員，同時打撈起1具遇難人員屍體。

中國外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會時表示，中方正與柬方保持密切溝通，要求柬方全力開展搜救，並抓緊核實瞭解有關情況。

目前搜救工作仍在繼續。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發佈懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元。

柬埔寨 失蹤

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