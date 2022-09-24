會見布林肯 王毅：台灣問題是中國核心利益中的核心

美東時間23日，大陸國務委員兼外長王毅在美國紐約舉行的第 77 屆聯合國大會期間會見美國國務卿布林肯。王毅重點針對近期美方在台灣問題上闡述中方的嚴正立場，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，維護國家主權和領土完整是使命所在，從不含糊。布林肯則告訴王毅，維護台灣的和平與穩定至關重要。

據路透報導，一位美國高級政府官員表示，布林肯和王毅進行了90分鐘「直接和坦率」會談，台灣問題是雙方關注焦點。

新華社報導，王毅表示，當前中美關係遭遇嚴重衝擊，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於關鍵當口，亟需雙方本著對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國正確相處之道，推動兩國關係止跌回穩。

王毅並指，美方在台灣問題上對中方是有明確政治承諾的。遠有中美三個聯合公報，近有美本屆政府多次表示不支持「台獨」。但美方的行動卻與此背道而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號。

王毅稱，美方應原原本本回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種「台獨」分裂活動。

路透引述一位美國高級政府官員指出，台灣是布林肯和王毅在紐約聯合國大會期間進行的 90 分鐘會談的焦點。這位官員說：「就我們而言，國務卿明確表示，根據我們長期以來的一個中國政策，這一政策也沒有改變，維護海峽兩岸的和平與穩定絕對至關重要。」

據新華社報導，布林肯表示，美中關係當前處於困難時期，推動雙邊關係重回穩定軌道符合雙方利益。兩國以往曾成功管控分歧，美方願同中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。布林肯重申美方不尋求打「新冷戰」，一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」。

王毅強調，中美兩個大國既有共同利益也有深刻分歧，這一點不會改變。雙方從接觸第一天起，就知道是在和制度不同的國家打交道，這並未妨礙雙方基於共同利益開展合作，也不應該成為中美對立對抗的理由。

王毅並指，希望美方端正對華認知，反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要再試圖以實力地位同中國人打交道，不要總想著阻遏中國的發展，不要動輒就搞單邊霸淩。要為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

雙方還就烏克蘭局勢等交換了意見。新華社報導，雙方認為會晤是坦誠、建設性和重要的，同意繼續保持溝通。